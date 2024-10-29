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▲李唯楓坦言喝酒誤事慘被撻伐。（圖／同學來了 YouTube）

▲為了趕緊讓遲到的李唯楓上節目，同時有8個工作人員在幫他梳妝，直接讓現場嘉賓看傻。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）

歌手李唯楓日前因為參與綜藝節目《小姐不熙娣》大遲到，在錄影途中才姍姍來遲，不只惹的現場嘉賓忍不住議論紛紛、狂酸遲到的行為外，連小S都開口怒轟：「演藝圈已經沉淪到什麼程度了？」嚇得李唯楓趕緊下跪賠罪，沒想到他近日又再度遲到，引發全場撻伐，還被爆料連順節目腳本都可以讓工作人員乾等4個鐘頭，讓他尷尬表示：「當天的確是喝了一瓶酒而誤事，對不起！」綜藝節目《同學來了》日前發起主題「遲到就遲到，理由還一大堆，製作單位最害怕的黑名單在這！！」結果好幾個節目企劃都點名李唯楓，「看到李唯楓出現在名單上就很頭痛，每次錄影沒有一次準時到。」不只如此，李唯楓更企劃們被爆料非常會拖時間，連順腳本都可以讓工作人員乾等：「你讓我等了4個小時，從下午4點等到晚上8點，我都回不了家，沒飯吃！」李唯楓後續還在節目中狡辯，指出他有先和企劃說臨時有事要改時間，也有約好時間對腳本：「我們絕對不會說讓他乾等。」沒想到遭主持人打臉：「唯楓，你可以看一下那個大字報，企劃說，唯楓失聯。」讓他尷尬到不行，當場使出最愛的招數「下跪道歉」。不過李唯楓也十分誠實，表示當天是因為喝酒誤事：「我為我當下的行為，誠摯地向《同學來了》這個製作單位的企劃人員道歉，當天的確是喝了一瓶酒而誤事，對不起！」沒想到慘被眾人撻伐，「一瓶怎麼可能醉」、「不只一瓶吧」、「對啊，你一定是所有酒都喝了！」事實上，李唯楓先前就因參加《小姐不熙娣》大遲到，讓小S超火大：「演藝圈已經沉淪到什麼程度了？」、「有些藝人就是完全不尊重前輩，已經毫不避諱他的大頭症！」開酸李唯楓的遲到行為，對此李唯楓在到場後自知理虧地立刻跪下懺悔，被問到遲到的理由，李唯楓一臉不好意思的解釋是「鬧鐘沒有響」，讓小S傻眼追問：「沒有響是一個理由嗎？」後續李唯楓只好承諾：「從今以後如果我再遲到的話，那我就是垃圾中的垃圾。」