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美股主要指數週二（29）開低，除了美國公債殖利率攀升讓美股承壓外，投資人仍在觀望本週將來的一連串企業財報，另外隨著總統大選進入最後倒數，川普可能重返白宮的機會也令市場對「川普概念股」和比特幣等加密貨幣有積極影響。截稿前，早盤四大指數悉數下挫，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲 0.03%，另外台積電ADR經昨日川普「保護費」的跌勢後，今日逆勢上漲1%，而輝達微跌0.3%。本週預計發布財報的公司市值占標普500指數近42%，尤其是推動今年上漲的科技七雄中的五家公司，預計Alphabet會率先揭露業績。此外，本週市場也高度關注川普重返白宮的可能性，這對股市和比特幣等加密貨幣有積極影響。比特幣近期突破7.1萬美元，為6月以來首見，另一方面若是賀錦麗勝選，華爾街分析師則認為有望緩解住房成本。而在不少看好川普入主白宮的情況下，川普自家的媒體科技集團在過去五個交易日就增加了近1/3，週一股價又飆漲21.6%，如今這家社群平台「真實社群」（Truth Social）母公司的市值已經一飛沖天，而川普所持有的該公司57%股票目前價值44億美元。