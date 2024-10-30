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▲全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得霜淇淋11元優惠券。（圖／全家提供）

▲全家11月1日起至3日限定，哈根達斯「抹茶杏仁粒雪糕」同口味加11元即可多一件。（圖／全家提供）

▲7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香。（圖／7-11提供）

雙十一購物節來了！全家推出全新取件優惠，全家便利商店今（30）日起至11月26日，取件主動出示會員，可獲得11元霜淇淋、焙茶拿鐵11元優惠券二選一，相當於霜淇淋下殺2折開吃。7-11新口味霜淇淋「Binggrae香蕉牛奶霜淇淋」，即起至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠。全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。全家11月1日起至3日限定，哈根達斯「抹茶杏仁粒雪糕」同口味加11元即可多一件，香濃巧克力脆皮，外層裹香脆杏仁搭配，來自愛知縣西尾百年傳承手摘綠茶製成的綠茶粉，原價每支129元、特價70元，約5.4折吃。7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮，