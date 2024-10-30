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康芮颱風（國際命名：KONG-REY）持續朝台灣接近，氣象署預計今（30）日清晨5點30分以後發布「陸上颱風警報」。公路局提醒，首波8路段可能實施管制，提醒用路人多留意交通資訊。因應臺灣東南方海面康芮颱風，氣象署於29日下午17時30分發布康芮颱風海上颱風警報，公路局應變中心於下午17時30分二級開設。公路局至10月29日已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，未來於30日起逐漸受外圍環流影響，東北、東、南部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒作為。為維用路人安全將逐級提升警戒作業，公路局依情資研判，首波可能實施管制路段，包含台2線(濱海公路)、台2甲線(陽金公路)、台8線(中橫公路東段)、台9線(南迴公路)、台9線(蘇花公路)、台9丁線(蘇花公路)、台11線(東部濱海公路)、台20線(南橫公路東段)，惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。