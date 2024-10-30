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天團五月天原先預定在11月1-3日於高雄、花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，但因康芮颱風來襲延期舉行。交通部觀光署表示，決定原公益演唱會前後住宿加碼措施維持不變，希望國人持續支持花蓮觀光。為振興因地震、颱風受創的花蓮觀光經濟，五月天11月初原先要在花蓮玉里、花蓮市及高雄3個地方舉行「一路向東演唱會」，不收門票錢，怎料如今日期將近，又遇上康芮颱風來攪局。依照目前氣象署公布的資訊來看，中度颱風康芮很有可能直撲花東地區，週三開始風雨就會越來越明顯，為了民眾安全著想，相信音樂忍痛宣布周末演唱會延期。觀光署說明，原訂花蓮3.0住宿加碼措施，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。觀光署表示，將維持原公益演唱會前後住宿加碼措施，國人可視天候，利用演唱會後3天（11月4日至11月6日）及11月7日後實施的3.0 Plus方案，持續支持花蓮觀光，後續將持續視執行情形，滾動式檢討花蓮地區振興方案。