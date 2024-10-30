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▲即日起至11月3日御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折活動。（圖／7-11提供）

▲因應康芮颱風逼近，全聯全台超過1200間門市，已針對需求高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍。（圖／NOWnews資料照片）

▲家樂福11月1日起至18日前，購買青森蘋果雙色2入組，就贈送INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。（圖／家樂福提供）

康芮颱風目前持續增強變胖，中央氣象署也陸續將發布海陸警，7-11、全聯、家樂福等備戰颱風入侵，除了增加防颱物資貨量外，也推出限定優惠。7-11有進口泡麵第2件6折、隨緣泡麵2件88折以及雙響泡2件62元等優惠；全聯、家樂福、大潤發新鮮蔬菜最低11元起，像是美國馬鈴薯200g特價11元、金針菇特價12元，相較於綠色蔬菜更好保存，也是防颱囤貨的好選擇。應民眾颱風預防性採購與降溫食飲需求，除了在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨。◾10月30日起至11月12日推出指定烘焙麵包第2件省10元優惠。◾10月30日起至11月26日統一H2O純水1500ml優惠兩瓶39元、愛之味分解茶590ml四入特價98元、PH9.0鹼性離子水800ml第二瓶5折。◾10月30日起至11月3日全台門市針對泡麵也推出進口泡麵第2件6折、隨緣泡麵2件88折以及雙響泡2件62元。◾即日起至11月3日御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折活動以及個人化湯品兩入92折3入88折◾foodomo 即日起至11月3日前享有單筆消費滿299元輸入「準備開趴踢」享全站消費7折優惠，最高現折100元。因應康芮颱風逼近，全聯全台超過1200間門市，已針對需求高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，讓民眾採買省荷包。◾10月31日起11月7日進口青花菜原價75元、特價69元◾即起至11月7日履歷青江菜單包36元、履歷小白菜單包36元；日本青森弘前富士蘋果單顆特價55元；美國宇宙脆蘋特價29元；蒜蒜雞湯原價189元、優惠價179元；「清真中國牛肉麵食館」聯名新品，紅燒牛肉湯原價199元，特價189元◾11月1日起至11月7日，豬五花火鍋薄切肉片每100公克特價43元◾挪威鮭魚菲力即日起至10月31日，單盒原價298元、特價199元，等於打67折◾活凍大白蝦11月1日起至12月5日起原價單盒188元、特價159元◾11月3日前「康寶2人份濃湯」買一送一；維力炸醬麵每組76元，任1組加贈20福利點。因應康芮颱風入境，在泡麵、罐頭、冷凍水餃，備貨量平日2成以上，在菜價方面，民眾關心的颱風天後菜價是否上漲，家樂福已擬定陸續推出抗漲平價專區，提供民眾安心購買。◾履歷牛蕃茄，特價75元◾青花菜特價69元，2入138元◾履歷青江菜、小白菜33元／每把◾青森早生富士蘋果49元◾華盛頓宇宙脆蘋果促銷29元◾家樂福有機特級杏鮑菇1kg/109元（11月1日起至11月6日優惠）◾美國馬鈴薯200g，特價11元◾有機丸株金針菇200g，特價12元◾211餐盤健康火鍋750g，特價168元◾履歷去殼玉米筍120g，特價39元◾日本紅春香地瓜500G/袋/119元11月1日起至18日前，購買青森蘋果雙色2入組，就贈送INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元，全台家樂福量販/超市分店開賣，數量有限送完為止。11月1日起購買任一種日本青森蘋果（限定青森產蘋果，不限種類/顆數/包裝形式），使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合影，並上傳個人Facebook、Instagram、Threads貼文標註「#青森蘋果在家樂福」，憑購買證明與打卡頁面至服務台兌換獨家「青森蘋果防水貼紙組1套」共8款造型，數量有限送完為止。大潤發生鮮蔬果、肉片與海鮮品皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠。即日起至11月5日前，冷藏肉/解凍肉文昌雞切塊800g，每盒特價240元；金目鱸魚片150~200g，2片特價178元；美國華盛頓GALA蘋果，每粒特價13元；台灣金針菇200g，每包特價13元。除此之外，大潤發亦針對防颱夜必備的熱門乾貨商品推出優惠，來一客杯麵-鮮蝦魚板/牛肉蔬菜風味(63gx3杯)，每組特價65元；防颱來些點心撫慰心情，大潤發超人氣肉桂蘋果千層蛋塔每盒99元。另針對電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足，讓民眾走一趟大潤發，就能輕鬆購足，安心做好防颱準備！