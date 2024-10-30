康芮颱風逐步逼近台灣，且邊走還在持續邊增強當中，中央氣象署除了持續發布海上颱風警報，今（30）日清晨5時30分也發布陸上颱風警報，《NOWnews》也特別整理康芮颱風最新動態資訊，包括颱風最新位置、預測路徑、登陸地點、暴風圈觸陸時間、風雨時程、暴風侵襲率以及週四停班停課機率，提供給民眾一文看懂，提醒大家也要及早做好防颱準備，並且持續關注氣象署最新颱風動向。
康芮颱風增強暴風圈今深夜觸陸！預測路徑「從花蓮以南登陸」
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天清晨5時的中心位置北緯19度、東經125.1度，以每小時14公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已經達48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風平均暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑約100公里，對比昨天下午，康芮颱風強度及暴風圈明顯增強，且還在持續增長中。
根據最新路徑預測圖顯示，康芮颱風路徑仍然沒有太大變動，氣象署表示，康芮颱風暴風圈今天午後開始進入台灣東南部近海，並且在深夜逐漸接觸台灣陸地，週四（31日）暴風圈逐漸籠罩台灣各地，並預計從花蓮以南登陸，但實際路徑仍有不確定性，還是要持續觀察。
康芮颱風挑戰巔峰狀態！最新風雨時程一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就在深夜貼文表示，康芮的最新紅外線雲圖，原本破破大大的颱風眼，現在已經開始緊縮，這表示颱風威力仍在持續增強，核心會越來越紮實、龐大，尤其東、南象限最為肥厚，最快今天將挑戰巔峰狀態！
康芮颱風最新的風雨時程，氣象署科長林伯東提到，今天白天隨著颱風逐漸靠近，受到外圍環流影響，基隆北海岸、北部山區、宜蘭以及花蓮就開始會有局部性大雨發生；到了今天晚上以及週四清晨，各地降雨就會持續增加，預估整個北部地區、東半部地區都有會有局部性豪雨。
林伯東說，到了週四白天，是康芮颱風影響全台灣最劇烈的時刻，預估整個台灣都明顯會出現豪大雨的發生可能，尤其是東半部地區，甚至都有可能有豪雨等級以上的降雨發生，提醒大家一定要特別留意。總結來說，週三晚起至週五清晨是康芮颱風影響最劇烈的時刻，民眾一定要慎防強風豪雨，防颱作業絕不要懈怠！
康芮颱風暴風侵襲率「10地區達100%」！停班停課最新機率
根據中央氣象署最新公布資料，「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，其中最高達100%已經有10地區，包括雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春、台東縣、綠島、蘭嶼；另外台中市、彰化縣、南投縣、澎湖縣則是99%；其餘包括苗栗縣、連江縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣都破90%以上。
至於大家最關心的停班停課問題，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，週四全台被暴風圈籠罩，全台停班停課的機率最高，不過康芮颱風中心在週五上午8時中心會到福建沿海，屆時全台風雨趨緩，會不會連續停班停課2天，還是要看各地縣市政府決定，民眾記得今天晚上8點關注各縣市政府最新消息！
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根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天清晨5時的中心位置北緯19度、東經125.1度，以每小時14公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已經達48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風平均暴風半徑擴大至300公里，10級風暴風半徑約100公里，對比昨天下午，康芮颱風強度及暴風圈明顯增強，且還在持續增長中。
根據最新路徑預測圖顯示，康芮颱風路徑仍然沒有太大變動，氣象署表示，康芮颱風暴風圈今天午後開始進入台灣東南部近海，並且在深夜逐漸接觸台灣陸地，週四（31日）暴風圈逐漸籠罩台灣各地，並預計從花蓮以南登陸，但實際路徑仍有不確定性，還是要持續觀察。
康芮颱風挑戰巔峰狀態！最新風雨時程一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就在深夜貼文表示，康芮的最新紅外線雲圖，原本破破大大的颱風眼，現在已經開始緊縮，這表示颱風威力仍在持續增強，核心會越來越紮實、龐大，尤其東、南象限最為肥厚，最快今天將挑戰巔峰狀態！
康芮颱風最新的風雨時程，氣象署科長林伯東提到，今天白天隨著颱風逐漸靠近，受到外圍環流影響，基隆北海岸、北部山區、宜蘭以及花蓮就開始會有局部性大雨發生；到了今天晚上以及週四清晨，各地降雨就會持續增加，預估整個北部地區、東半部地區都有會有局部性豪雨。
林伯東說，到了週四白天，是康芮颱風影響全台灣最劇烈的時刻，預估整個台灣都明顯會出現豪大雨的發生可能，尤其是東半部地區，甚至都有可能有豪雨等級以上的降雨發生，提醒大家一定要特別留意。總結來說，週三晚起至週五清晨是康芮颱風影響最劇烈的時刻，民眾一定要慎防強風豪雨，防颱作業絕不要懈怠！
康芮颱風暴風侵襲率「10地區達100%」！停班停課最新機率
根據中央氣象署最新公布資料，「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，其中最高達100%已經有10地區，包括雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春、台東縣、綠島、蘭嶼；另外台中市、彰化縣、南投縣、澎湖縣則是99%；其餘包括苗栗縣、連江縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣都破90%以上。
至於大家最關心的停班停課問題，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，週四全台被暴風圈籠罩，全台停班停課的機率最高，不過康芮颱風中心在週五上午8時中心會到福建沿海，屆時全台風雨趨緩，會不會連續停班停課2天，還是要看各地縣市政府決定，民眾記得今天晚上8點關注各縣市政府最新消息！
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