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▲96自轉車董事長楊倩玉(右)推動自由車運動，打造聯賽舞台。（圖／96聯賽提供）

▲沖縄県自転車競技連盟透過96聯賽發掘EPIC Racing Team曾奕維，左為日本沖繩縣自轉車競技連盟津留崎由文，右為96自轉車董事長楊倩玉。（圖／96聯賽提供）

▲李廷威與亞運國手張誌盛競爭冠軍Fulcrum橘衫，雙方上演攻防戰。(圖/96聯賽提供)

▲李廷威拿下二連霸，開心噴香檳。(圖/96聯賽提供)

第四屆「96自由車聯賽」圓滿落幕。本屆破天荒將賽事擴大到7站，已經成為台灣最指標性的自由車賽事，楊倩玉表示，96自由車聯賽的創辦源於六年前台灣賽事相對稀少，且缺乏嘉年華氛圍的騎遊活動。「我們從彰化站開始舉辦，獲得了車友們的支持。隨著需求增加，我們在兩年後開始籌辦聯賽，並引入積分制度及多元的年齡分組，讓不同年齡層的選手都能公平競技。」在賽事亮點方面，楊倩玉表示，96自由車聯賽參考了國外大型比賽的成功模式，如日本的「Japan Cup」城市繞圈賽和法國的「環法自行車賽」。「透過城市賽道，我們不僅提升了賽事的觀賞性，也為地方經濟和觀光注入了新動力。」她期望未來96自由車聯賽能逐步發展成為國際賽事，讓更多選手享受專業的賽事體驗。談及國際化發展，楊倩玉透露，目前96自轉車正計劃拓展至東南亞地區，並與馬來西亞、泰國及沖繩的協會建立合作關係。「我們希望將賽事擴展至東南亞與日本，同時邀請當地車友來台交流，進一步促進國際間的自行車文化互動。」楊倩玉強調，這是96自轉車邁向國際化的重要目標，期待能夠拉近台灣與世界的距離。楊倩玉表示，結合在地特色不僅增加了賽事的親和力，也讓選手們在比賽中體驗到各地的文化風味。未來，她計劃將此概念繼續拓展至全台各地，並期望在台灣的著名景點如武嶺、大山等地舉辦賽事，讓更多自由車愛好者能夠在安全的環境下競賽，同時也能探索台灣的美。今年台灣96自行車協會與日本沖繩縣自轉車競技連盟締結姊妹會，津留崎由文也承諾，未來會有更多的台日合作，沖繩車手也希望能參加96聯賽，彼此互相切磋、成長，共同提升競技水準。