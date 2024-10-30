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▲康芮颱風路徑沒有太大變動，暴風圈將最快在今天深夜觸陸，中心將從花蓮以南一帶登陸。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風在週四是影響全台最劇烈的時刻，預估整個台灣都明顯會出現豪大雨的發生可能，尤其是東半部地區，甚至都有可能有豪雨等級以上的降雨發生。（圖/中央氣象署）

▲受到康芮颱風影響，氣象署也持續發布陸上強風特報，今日蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風。（圖/中央氣象署提供）

康芮颱風持續近逼台灣，已經快抵達家門口了！，預期今晚暴風圈就有機會接觸到台灣陸地，全台降雨越晚越顯著。而目前康芮颱風已經達到中度颱風上限，暴風圈已經擴大至300公里，不排除持續發展成強烈颱風，民眾防颱作業可要及早做好準備，慎防致災性降雨！根據氣象署最新海上陸上颱風警報資料顯示，，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，已經達到中度颱風的上限，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，氣象署指出，今天白天開始受到康芮颱風外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮及台東將陸續出現大雨，至於雨量預估的部分，，民眾要特別留意！氣象署提到，，且暴風圈正逐漸進入巴士海峽，今天起台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖容易有長浪出現，各海面風浪也會逐漸擴大中，可能有3到5米浪高，，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，民眾若外出也要小心慎防強風。