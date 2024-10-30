康芮颱風持續近逼台灣，已經快抵達家門口了！中央氣象署今（30）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，首波陸上警戒區域包括台東縣及恆春半島，預期今晚暴風圈就有機會接觸到台灣陸地，全台降雨越晚越顯著。而目前康芮颱風已經達到中度颱風上限，暴風圈已經擴大至300公里，不排除持續發展成強烈颱風，民眾防颱作業可要及早做好準備，慎防致災性降雨！
根據氣象署最新海上陸上颱風警報資料顯示，康芮颱風目前中心位置在鵝鑾鼻東南方約530公里海面上，以時速14公里速度向西北移動，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，已經達到中度颱風的上限，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑廣達300公里，10級風暴風半徑也有100公里，屬於一個非常大型的颱風。
康芮颱風海上陸上警報齊發！最新預估雨量、降雨熱區出爐
氣象署指出，今天白天開始受到康芮颱風外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮及台東將陸續出現大雨，入夜之後到明天週四（31）日清晨雨勢將逐漸加大，尤其明天一整天康芮颱風籠罩全台，將會是影響最劇烈的時刻，整個北部、東半部地區暴雨下到「發紫又反白」，其他地區也有大雨或豪雨。
至於雨量預估的部分，氣象署預估宜蘭、花蓮山區的總雨量最為驚人，預估將有800至1200毫米；首當其衝的台東山區也有500至800毫米；新北山區則也有500至800毫米，顯見康芮颱風帶來的影響，降雨範圍集中在北部、東半部地區，民眾要特別留意！
康芮颱風暴風圈擴大至300公里！嚴防強風、避免前往海邊
氣象署提到，康芮颱風過去3小時暴風圈還在略微擴大，七級暴風圈已經達300公里，且暴風圈正逐漸進入巴士海峽，今天起台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖容易有長浪出現，各海面風浪也會逐漸擴大中，可能有3到5米浪高，尤其今日東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，請民眾避免前往海邊活動。
氣象署也持續發布陸上強風特報，受到颱風外圍環流影響，今日蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，民眾若外出也要小心慎防強風。
我是廣告 請繼續往下閱讀
康芮颱風海上陸上警報齊發！最新預估雨量、降雨熱區出爐
氣象署指出，今天白天開始受到康芮颱風外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮及台東將陸續出現大雨，入夜之後到明天週四（31）日清晨雨勢將逐漸加大，尤其明天一整天康芮颱風籠罩全台，將會是影響最劇烈的時刻，整個北部、東半部地區暴雨下到「發紫又反白」，其他地區也有大雨或豪雨。
至於雨量預估的部分，氣象署預估宜蘭、花蓮山區的總雨量最為驚人，預估將有800至1200毫米；首當其衝的台東山區也有500至800毫米；新北山區則也有500至800毫米，顯見康芮颱風帶來的影響，降雨範圍集中在北部、東半部地區，民眾要特別留意！
康芮颱風暴風圈擴大至300公里！嚴防強風、避免前往海邊
氣象署提到，康芮颱風過去3小時暴風圈還在略微擴大，七級暴風圈已經達300公里，且暴風圈正逐漸進入巴士海峽，今天起台灣各沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖容易有長浪出現，各海面風浪也會逐漸擴大中，可能有3到5米浪高，尤其今日東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6米以上，請民眾避免前往海邊活動。
氣象署也持續發布陸上強風特報，受到颱風外圍環流影響，今日蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，民眾若外出也要小心慎防強風。