我是廣告 請繼續往下閱讀

華爾街投資人正在權衡亞馬遜（Amazon）等大型科技股陸續公布的財報，期待能繼續推動那斯達克指數上漲。週二（29日），美股主要指數均在盤中上漲，收盤漲多跌少，其中那斯達克指數再創收盤新高。科技股佔比較高的那斯達克指數上漲0.78%，創下收盤紀錄；道瓊工業指數表現不佳，下跌0.37%，收於42233.05點。美國勞工統計局週二公布最新數據顯示，9月美國有744萬個職位空缺，遠低於經濟學家預期的798萬個，與8月的786萬個職位空缺相比有所減少。在美國聯準會（Fed）於11月7日作出下次利率決定之前，投資者一直在密切關注勞動力市場是否出現進一步降溫的跡象。本周稍晚公布的通膨和就業市場最新情況也將成為聯準會的關鍵決定因素之一。這週將是財報季最繁忙的一週，超過150間標普500指數成分股公司將在週五收盤前公布財報。麥當勞、PayPal和輝瑞均在週二盤前公布了業績，而AMD、Chipotle 、Snap、Reddit和Visa則在盤後公布季度業績。而科技股「七巨頭」中的五家本週陸續公布財報，由Alphabet打頭陣，在週二收盤後公布第三季的營收和獲利均超出預期，且雲端業務繼續擴張，其股價在盤後交易中上漲超5%。Meta和微軟預計在週三公布財報，而蘋果將於週四公布。共和黨候選人川普聲勢上揚，川普媒體暨科技集團週二飆高逾8%，區塊鏈股續揚，比特幣徘徊7萬2000美元以下。川普週末在紐約舉行集會之後，股價在週一上漲了21%。美國總統大選進入倒數計時，競選活動的最後幾天為市場帶來了不確定性。金融服務公司BTIG首席市場技術分析師柯林斯基（Jonathan Krinsky）認為，距離美國總統大選僅剩五個交易日，市場短期內將出現更多波動。他在報告中指出，「雖然我們並不認為熊市將會出現，但我們仍然堅信，未來幾周將會出現一些下行波動。」傳OpenAI與博通合作數月開發AI推理晶片，已預定台積電產能。博通股價上漲逾4.2%，至每股179.24美元；台積電ADR收紅1.16%至每股196.94美元。道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%，收在42233.05點。標普500指數微漲9.40點或0.16%，收報5832.92點。那斯達克指數上揚145.56點或0.78%，收18712.75點。費城半導體指數漲120.51點或2.31%，收5332.18點。