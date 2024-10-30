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2024年MLB美國職棒大聯盟世界大賽今（30）日進行G4賽事，洛杉磯道奇隊目前以3：0聽牌，有望今天就在客場「關門」，紐約洋基則是背水一戰，試圖在主場開胡。1局上Freddie Freeman就建功，個人連續4場比賽敲出全壘打、跨季連6戰開轟，確定破MLB世界大賽的紀錄。比賽進行到3局下，道奇隊以2：1暫時領先，大谷翔平目前兩打數無安打，打擊率下滑到2成36。大谷翔平G2滑壘時左肩半脫臼，但上一場他仍選擇帶傷上陣激勵士氣，G4他將繼續擔任先發第一棒、指定打擊。當賽前被問及大谷目前的狀況時，道奇總教練Dave Roberts輕鬆說道：「我還沒見過翔平，但我認為他很好。沒有必要擔心」，然後他還用一句諺語如此回應：「No news is good news」引起一陣笑聲。大谷翔平生涯首次參加季後賽，就隨隊打進世界大賽，在今天這場比賽之前，他53打數敲出13支安打，打出3全壘打和10分打點，三項打擊數據為.245／.403／.434。只要幫助道奇隊再拿一勝，就可以贏得個人世界大賽首冠，也是道奇隊自2020年4：2擊敗坦帕灣光芒後首冠。洋基總教練Aaron Boone日前宣布，G4會由新秀「火球男」Luis Gil先發，力求在背水一戰中幫助球隊續命。Luis Gil本季在例行賽的表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。而在道奇方面，則將由牛棚投手群車輪戰，實力同樣不容小覷。其中，包含日前傷癒回歸的左投Alex Vesia以及右投Brusdar Graterol，兩人都各自在世界大賽登板1.2局，沒有失分。此外，還有Anthony Banda、Blake Treinen、Michael Kopech等人，洋基打線勢必需要做出調整，才能在背水一戰中勝出。首打席大谷翔平對決Gil，後者投到兩好三壞，然後用一記87 mph的滑球，讓大谷敲成內野上空軟弱飛球出局。不過隨後Gil連續失投被掌握，先被Mookie Betts敲出長打，之後面對近況火燙的Freeman，一顆失投球被掌握，掃出牆外，今天再敲出全壘打，確定打破紀錄。2局下洋基有所回應，後段棒次建功，Anthony Volpe保送上壘，Austin Wells敲出二壘安打，Alex Verdugo滾地球打回1分，追成1：2。大谷翔平在3局上再次上場打擊，他打出中外野飛球出局。