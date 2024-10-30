萬聖夜（Halloween）來了，傳統是在每年10月31日晚上慶祝，雖然各地裝扮活動大多已在上個週末舉辦，不過Google Doodle今（30）日仍推出萬聖節小遊戲，可愛的魔法貓咪畫符號就能擊退鬼魂，讓用戶感受過節氛圍，Google搜尋「萬聖節」還有蝙蝠特效。
Google萬聖節小遊戲怎麼玩？
呼應萬聖節，今（30）日打開Google首頁，就能發現Google Doodle換成魔法貓咪圖案，點入就能玩遊戲。Google過去萬聖節都會推出魔法貓咪小遊戲，玩家可以控制貓咪來擊退幽靈，利用滑鼠在畫面任一處畫符號，只要畫出幽靈頭上的符號就能消滅它。
👉Google萬聖節小遊戲點此玩
Google搜尋「萬聖節」有特效
此外，除了Google首頁可以玩萬聖節小遊戲，若是在Google搜尋「萬聖節」，畫面中央下方就會出現一顆「蝙蝠按鍵」，按一次就會有蝙蝠從螢幕左下、右下飛出來，每次隻數不同、大小也不同，若是連續狂按還能召喚出密集蝙蝠。
LINE聊天室萬聖節特效
LINE聊天室也有萬聖節特效，即日起至11月1日上午10點前，只要在聊天室中輸入「萬聖節」、「萬聖趴」、「變裝」任一組關鍵字，就會跳出可愛的木乃伊熊大。若是輸入後沒反應，可到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。
關閉／開啟聊天室特效的路徑：LINE主頁上方的「設定」（齒輪圖示） →聊天→聊天室背景特效。
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呼應萬聖節，今（30）日打開Google首頁，就能發現Google Doodle換成魔法貓咪圖案，點入就能玩遊戲。Google過去萬聖節都會推出魔法貓咪小遊戲，玩家可以控制貓咪來擊退幽靈，利用滑鼠在畫面任一處畫符號，只要畫出幽靈頭上的符號就能消滅它。
👉Google萬聖節小遊戲點此玩
Google搜尋「萬聖節」有特效
此外，除了Google首頁可以玩萬聖節小遊戲，若是在Google搜尋「萬聖節」，畫面中央下方就會出現一顆「蝙蝠按鍵」，按一次就會有蝙蝠從螢幕左下、右下飛出來，每次隻數不同、大小也不同，若是連續狂按還能召喚出密集蝙蝠。
LINE聊天室萬聖節特效
LINE聊天室也有萬聖節特效，即日起至11月1日上午10點前，只要在聊天室中輸入「萬聖節」、「萬聖趴」、「變裝」任一組關鍵字，就會跳出可愛的木乃伊熊大。若是輸入後沒反應，可到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。
關閉／開啟聊天室特效的路徑：LINE主頁上方的「設定」（齒輪圖示） →聊天→聊天室背景特效。