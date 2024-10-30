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今（30）日，根據ESPN記者Shams Charania報導，NBA已對費城76人隊罰款10萬美元（約合台幣321萬元），原因是他們對當家明星中鋒Joel Embiid的膝蓋健康狀況方面發表了不實的公開聲明。根據NBA的調查顯示，76人隊雖然沒有因Embiid缺席比賽而違反球員參賽政策，但事實上他們在公開聲明中，並沒有正確反應Embiid正確的膝蓋健康問題，因此NBA當局決定開罰。Joel Embiid身為全明星等級中鋒，2022-23賽季最終繳出場均33.1分、10.2籃板、4.2助攻的全能數據，並從丹佛金塊的「小丑」Nikola Jokic手中搶下年度MVP。上賽季雖然Embiid繳出更全面的數據，但卻因為左膝半月板傷勢影響，全年僅出賽39場，無緣跨越年度獎項的65場出賽門檻。對於頻頻困擾自己的傷勢問題，Joel Embiid也在近期一次訪問中坦言：「我剩餘的職業生涯，可能不會再背靠背出賽。」對於這個對策，76人總管Daryl Morey則表示：「我們會聰明地處理這件事，其中一個做法，就是讓Joel Embiid及Paul George都盡可能不打背靠背比賽。」Embiid和76人另一位球星Paul George都沒有參加球隊開幕戰，兩人都是NBA中有名的「病號」，他們的傷勢將左右76人隊本賽季可以走到哪。