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▲中央氣象署清晨5時30分發布康芮颱風陸上颱風警報，首波陸上警戒區域為台東及恆春半島。（圖／翻攝中央氣象署官網）

▲氣象署發布康芮颱風影響期間總雨量預估，其中宜花東預估雨量驚人，平地都有500毫米至800毫米。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風預計在明週四中午過後逐漸接觸台東陸地，週四全台停班停課機率最高。（圖/觀氣象看天氣）

康芮颱風來勢洶洶持續近逼台灣當中，目前暴風圈半徑已達300公里，是個結構扎實的超大型颱風，中央氣象署也已經發布海上陸上颱風警報，提醒民眾防颱作業絕對不可輕忽！而根據最新雨量預估顯示，康芮颱風目前24小時雨量預估，已經有部分縣市達到停班停課的標準，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，而根據氣象署最新公布24小時雨量預估，10月30日8時至10月31日8時，；而在總雨量預測更是驚人，，顯見康芮颱風帶來的影響，降雨範圍集中在北部、東半部地區，，民眾可要特別留心防颱作業！氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，依據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場顯示，；其次是中北部沿海陸地及花蓮，陣風約12至13級：南部、基隆、大台北、宜蘭陣風約10至11級。「觀氣象看天氣」提到，，由於颱風移動速度較快，累積雨量不像前2次颱風這麼多，至於停班停課的部分，「觀氣象看天氣」表示，