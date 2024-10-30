康芮颱風來勢洶洶持續近逼台灣當中，目前暴風圈半徑已達300公里，是個結構扎實的超大型颱風，中央氣象署也已經發布海上陸上颱風警報，提醒民眾防颱作業絕對不可輕忽！而根據最新雨量預估顯示，康芮颱風目前24小時雨量預估，已經有部分縣市達到停班停課的標準，氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，週四全台停班停課機率最高，週五是否會連續放颱風假，除了看各縣市政府怎麼決定外，也要看康芮颱風的路徑是否有變化。
康芮颱風最新24小時雨量預估！部分縣市已達標停班停課標準
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，停班停課雨量基準為山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上；風力基準則是暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。
而根據氣象署最新公布24小時雨量預估，10月30日8時至10月31日8時，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區目前雨量都已經達停班停課標準；而在總雨量預測更是驚人，氣象署預估宜蘭、花蓮山區的總雨量最為驚人，預估將有800至1200毫米；首當其衝的台東山區也有500至800毫米；新北山區則也有500至800毫米。
平地部分，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣500至800毫米的降雨量，顯見康芮颱風帶來的影響，降雨範圍集中在北部、東半部地區，並且雨勢集中在10月31日8時過後，一路下到11月1日深夜都未停，果然康芮颱風影響最劇烈的時刻就是明天週四（31日），民眾可要特別留心防颱作業！
康芮颱風來襲「明停班停課機率高」！連放2天颱風假關鍵曝光
氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，依據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場顯示，康芮颱風中心預計在明週四中午過後逐漸接觸台東陸地，此時各地風勢已經相當強勁，風力最強的地方將出現在登陸點附近的台東，要嚴防16級左右的陣風；其次是中北部沿海陸地及花蓮，陣風約12至13級：南部、基隆、大台北、宜蘭陣風約10至11級。
「觀氣象看天氣」提到，雨勢的部分以東半部最為劇烈其次是各地山區；南部地區當颱風中心逐漸過山至出海風向轉為西南風時，也會出現較大雨勢，由於颱風移動速度較快，累積雨量不像前2次颱風這麼多，11月1日上午8時，康芮颱風中心已經抵達福建沿海，此時各地風雨將逐漸轉小。
至於停班停課的部分，「觀氣象看天氣」表示，星期四全台停班停課機率最高，星期五還會不會放假，就要看各地縣市政府怎麼決定，但如果康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨，還是要隨時留意康芮颱風最新動向。
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根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，停班停課雨量基準為山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上；風力基準則是暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。
而根據氣象署最新公布24小時雨量預估，10月30日8時至10月31日8時，包括台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區目前雨量都已經達停班停課標準；而在總雨量預測更是驚人，氣象署預估宜蘭、花蓮山區的總雨量最為驚人，預估將有800至1200毫米；首當其衝的台東山區也有500至800毫米；新北山區則也有500至800毫米。
平地部分，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣500至800毫米的降雨量，顯見康芮颱風帶來的影響，降雨範圍集中在北部、東半部地區，並且雨勢集中在10月31日8時過後，一路下到11月1日深夜都未停，果然康芮颱風影響最劇烈的時刻就是明天週四（31日），民眾可要特別留心防颱作業！
康芮颱風來襲「明停班停課機率高」！連放2天颱風假關鍵曝光
氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文表示，依據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場顯示，康芮颱風中心預計在明週四中午過後逐漸接觸台東陸地，此時各地風勢已經相當強勁，風力最強的地方將出現在登陸點附近的台東，要嚴防16級左右的陣風；其次是中北部沿海陸地及花蓮，陣風約12至13級：南部、基隆、大台北、宜蘭陣風約10至11級。
「觀氣象看天氣」提到，雨勢的部分以東半部最為劇烈其次是各地山區；南部地區當颱風中心逐漸過山至出海風向轉為西南風時，也會出現較大雨勢，由於颱風移動速度較快，累積雨量不像前2次颱風這麼多，11月1日上午8時，康芮颱風中心已經抵達福建沿海，此時各地風雨將逐漸轉小。
至於停班停課的部分，「觀氣象看天氣」表示，星期四全台停班停課機率最高，星期五還會不會放假，就要看各地縣市政府怎麼決定，但如果康芮路徑偏南通過南部沿海的話，南部又將出現如同山陀兒般的強風豪雨，還是要隨時留意康芮颱風最新動向。