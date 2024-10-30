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，這位前鋒在2006年首輪第8順位被選中，生涯效力曼菲斯灰熊隊、聖安東尼奧馬刺隊、沙加緬度國王隊、猶他爵士隊和多倫多暴龍等5隊，場均可以得到15.8分5.6籃板，他在《The Player's Tribune》的一篇文章中宣布將高掛球鞋。「我是世界上最幸運的人。」Rudy Gay在親筆信中寫道，「在聯盟工作了18年，能夠有機會向一些最優秀的人學習，結交了一些非常棒的終身朋友，這段旅程我非常開心、感激。受到啟發。有一個愛我的家庭，我愛他們勝過一切。」「我需要謙卑地面對自己，然後說：『嘿，現在一切都結束了』。」在談到接受自己退役的過程時，Gay坦言曾經掙扎過： 「但實際上要真正面對生涯的結尾，這......需要時間。老實說，我仍在處理這個過程，有時會掙扎。我仍然會觀看比賽，看到其中一些人錯過了傳球或球掉出界外，我會對著電視大喊：『我比那個小丑更好，你在開玩笑嗎？！？！？』。」但他也對自己能夠打到38歲趕到感激，直言很多人的生涯未能走到自己的一半。2017年1月，蓋伊左腳阿基里斯腱斷裂，在與馬刺簽約後的第二季復出。但接下來的幾個賽季中，傷病繼續困擾著他，在NBA的最後7個賽季中，他單季的出賽場次沒有超過69場。他最後一次在NBA場上出現，是在2022-23賽季效力於爵士隊。2003年：LeBron James2004：無2005年：Chris Paul2006年：Kyle Lowry、PJ Tucker