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▲這次人大常委會最初計畫於十月下旬舉行，因恰逢美國總統大選，而改至十一月初。（圖／美聯社／達志影像）

中國近來頻頻推出救市措施，路透社引述兩位知情人士說法，中國考慮於下週批准未來幾年增發10兆人民幣債券，以刺激中國疲弱的經濟。若美國總統大選由川普當選，預計北京會宣布更強而有力的刺激方案。根據路透社獨家報導，消息人士透露，中國全國人大常務委員會將在11月4日至8日舉行會議，預計將於會議最後一天批准這項財政計劃，其中包括6兆人民幣債券，部分資金將透過特別主權債券籌集。消息人士表示，這筆6兆人民幣的債務將在含2024年在內的3年內發行以籌集資金，籌得的資金主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。計畫中的總金額將透過發行特別國債和地方政府債券來籌集，相當於中國產出總量的8%以上。中國經濟因房地產市場危機延長和地方政府債務激增而受到重創。消息人士提及，作為最新財政計劃的一部分，人大常委會預計也將全數或部分批准在未來5年內，發行價值達4兆人民幣的專項債券，用於購置閒置土地和房產。這項計劃顯示出北京當局加大了刺激力度以支撐經濟，儘管仍不及一些投資者所期待的、類似2008年金融海嘯期間的「火箭炮式」刺激方案強勁。中國央行於九月下旬宣布了自新冠疫情以來最積極的貨幣支持措施，隨後政府也提出更多財政刺激措施，但未具體說明規模，引發全球市場對新一輪支出規模的猜測。中國一般每兩個月召開一次會議，通常會選在雙數月的下半月。據人大於5月發布的2024工作計劃，十月時安排了一次常委會會議。消息人士指出，這次人大常委會最初計畫於十月下旬舉行，後來改至十一月初。由於召開中國全國人大常委會的時機，恰逢11月5日的美國總統大選當周，這使北京當局能夠根據選舉結果靈活調整財政方案，包含總規模。消息人士指出，若共和黨候選人川普當選，中國可能宣布更強的財政計畫，預計川普重返白宮將加劇中國面臨的經濟逆風。近來川普民調支持率上升，使民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）失去許多先前的優勢。過去川普曾使言，若是當選將對中國商品課徵60%關稅。標準普爾公司亞洲首席經濟學家奎茲（Louis Kuijs）表示，大規模的財政刺激應能提振信心，支持經濟增長。「對於消費的支持力仍然有限，這意味著（中國）經濟增長的前景不大可能顯著改善，通縮風險也未必能完全解除。」