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▲許鈞鈞拍過多部8點檔，近日才剛從《願望》劇組殺青。（圖／資料照）

▲許鈞鈞3年前就曬過這台白色賓士豪車，稱是送給自己的生日禮物。（圖／許鈞鈞IG）

39歲女星許鈞鈞是8點檔愛用女演員，拍過《炮仔聲》、《天道》、《戲說台灣》等，對許多觀眾來說並不陌生，對外始終保持單身形象的她，今（30）日卻遭爆料和一名人夫大談不倫戀！兩人曖昧3年，期間人夫為愛支出700多萬元的開銷，就連許鈞鈞開的266萬元的賓士A35豪車都是人夫買單。如今兩人感情生變，人夫認為自己遭詐騙，於是公開這段不堪的地下情，要求許鈞鈞返還賓士豪車。據《鏡週刊》報導，一名人夫爆料和許鈞鈞有婚外情，人夫控遭許鈞鈞「感情詐騙」，表示這些年為了許鈞鈞付出了700多萬元，大至買266萬的賓士豪車，小至許鈞鈞房子的管理費、水電費還有上淘寶買衣服的錢，都是人夫支付。但他最近發現，許鈞鈞對他的態度愈發冷淡，且另結新歡，甚至表明不會和他有進一步交往，讓人夫認為自己多年付出成了泡影，憤而找律師提告，要求許鈞鈞返還汽車。人夫表示一開始他還有跟許鈞鈞進行協商，許鈞鈞說自己可以還錢但不還車，甚至一度怒罵人夫「沒品！」讓人夫也火大了，寧願撕破臉也想將車要回來。他認為許鈞鈞若一開始就無意與他有進一步發展，那這些年何必維持曖昧關係，讓他不斷為其刷卡買單；人夫更在律師函寫道，若許鈞鈞繼續執迷不悟、置之不理，他會窮盡一切人脈資源，訴諸法律，讓所有真相在法院上公開。翻看許鈞鈞社群，她在3年前過生日時，確實曬出自己牽新車的照片，稱是給自己的「生日禮物」，想不到是由人夫買單。許鈞鈞今年雙十節慶生也在臉書發文，PO出全家出遊的照片，入住日月潭五星級酒店涵碧樓，許鈞鈞意有所指地說：「今年的生日覺得很幸福，所有我愛的人和愛我的人都在身邊，還多了神秘嘉賓，謝謝生日禮物、生日蛋糕」，其中的「神秘嘉賓」疑似就是招待許鈞鈞全家出遊的新歡。針對以上指控，。而她臉書最新貼文是在八點檔《願望》中殺青的感言，她飾演的「青木奈美」被推下樓身亡，許鈞鈞感性的說：「今晚的播出，我自己都看到哭了」，更強調自己不是因為有其他安排才從劇中下車，「我沒有接別的戲，沒有別的安排，沒有要休息，更沒有要結婚啦」，巧妙在醜聞爆出來前離開劇組。