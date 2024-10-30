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▲洛杉磯道奇先發投手Jack Flaherty，透露大谷翔平主動請客，付了他生日聚餐的錢。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平在日常生活中幾乎不怎麼花錢，但他對朋友和隊友卻是相當大方，近期洛杉磯道奇隊投手Jack Flaherty在上MLB Network的節目《Intentional Talk》時，接受主持人Ryan Dempster和Sierra Santos的訪問，他透露，讓這位29歲的強投開心當了一回壽星。Flaherty的生日是10月15日，他表示自己和球隊在13日（台灣時間14日）對大都會隊的國聯冠軍系列賽之前一起出去聚餐，「我們（隊裡）有很多人可以付錢，隊友們都喜歡出去吃飯，所以我們在對決大都會隊之前，決定再聚一聚。」Dempster在一旁表示，「我當壽星的時候，都不需要付錢，所以酒單送上來時，我會狂點（笑）。」Flaherty則開玩笑地表示，「我希望我很了解葡萄酒，但我只會點最貴的那一瓶。」目前不知道道奇隊內有多少人參加了這次生日聚餐，但這對本賽季中途才加入的Flaherty來說，這一定是一頓很有意義的晚餐。大谷翔平對朋友的好，還不僅僅如此。曾和他在2021年一同為洛杉磯天使隊效力的紐約大都會內野手Jose Iglesias今日更新了Instagram，他分享大谷翔平送給他一套個人簽名球衣作為禮物。該貼文Iglesias分享著一張自己拿著大谷親簽名球衣的照片，並附上一條信息：「謝謝兄弟送的禮物。」兩人在2021年同隊結識後，就成了最親密的朋友，當大谷打出全壘打時，Iglesias會第一個從板凳上跳出來慶祝。本賽季，他們將參加國聯冠軍系列賽（NLCS）時，兩人也曾被拍到在壘包上聊天敘舊。