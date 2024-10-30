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台北地檢署偵辦京華城案，日前聲請延押涉案的民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京與台北市議員應曉薇，台北地院裁定沈慶京與應曉薇延長羈押禁見。對此，前立委沈富雄表示，「現在柯文哲很多跟他過去的人設、做法都讓人覺得奇怪，他大膽到幾乎一手遮天的程度」，所作所為已超乎想像，太超過了。沈富雄29日在節目《少康戰情室》表示，沈慶京家族本就是支持國民黨的，因此給藍的捐款比較多很正常，但問題在於是正常的捐款？還是分成好幾批、用人頭捐到天花板？這有一定的過程，「但柯文哲收到的錢有沒有入帳？很多都沒有入帳，這犯的罪就比較小了，現在柯文哲很多跟他過去的人設、做法都讓人覺得奇怪，他大膽到幾乎一手遮天的程度，現在講柯文哲所有的東西，都沒有人相信」。沈富雄認為，柯文哲好不容易把民眾黨栽培到這個程度，對台灣對第三勢力有所依賴的生路，可現在民眾黨問題滿大的，要重新得到支持者的心不容易，「因為柯文哲的所作所為真的超乎正常人的想像，太超過了，因為很奇怪，即使沒有逮到一刀斃命的證據，這硬是要賴皮政治追殺，很多人聽不進去」。