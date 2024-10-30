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MLB美國職棒世界大賽G4，紐約洋基今（30）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽處於0：3絕對落後、面臨背水一戰的條紋軍，此戰推派火球男Luis Gil擔綱先發，至於道奇則將採取牛棚車輪戰應戰。而道奇首局靠著Freddie Freeman的2分砲先馳得點，取得2：0領先，來到1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres敲出右外野邊線飛球，只見，這樣的畫面也迅速在網路上掀起熱議，許多網友也怒斥該球迷實在是「太沒品」。系列賽賽前以3：0絕對領先的洛杉磯道奇，本場比賽首局明星強打Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，，道奇首局打完就取得2：0領先。比賽來到一局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres面對到道奇先發投手Ben Casparius，他則是敲出右外野方向界外飛球，只見Mookie Betts一路跑至界外區靠近牆邊才將這顆球接殺，而，就連球賽相關維安人員見狀後，也隨即到事發現場阻止可能發生的衝突。，許多網友紛紛留言寫下：「作為洋基球迷，這2名球迷需要被逮捕，並終身禁止進入球場」、「這種行為真的太惡劣了」、「如果Betts因此受傷怎麼辦」、「洋基球迷正在害自己支持的球隊」、「這樣的畫面真令人感到難以置信」。