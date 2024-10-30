MLB美國職棒世界大賽G4，紐約洋基今（30）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽處於0：3絕對落後、面臨背水一戰的條紋軍，此戰推派火球男Luis Gil擔綱先發，至於道奇則將採取牛棚車輪戰應戰。而道奇首局靠著Freddie Freeman的2分砲先馳得點，取得2：0領先，來到1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres敲出右外野邊線飛球，只見道奇右外野手Mookie Betts在圍牆邊完成接殺，但觀眾席上的2名洋基球迷卻硬是要搶走Betts手套裡的球，這樣的畫面也迅速在網路上掀起熱議，許多網友也怒斥該球迷實在是「太沒品」。
道奇今拚封王 首局Freeman再度開轟
系列賽賽前以3：0絕對領先的洛杉磯道奇，本場比賽首局明星強打Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，隨後Freddie Freeman一棒再度敲出全壘打，也護送Betts獲得本壘得分，道奇首局打完就取得2：0領先。
1局下Betts接殺牆邊飛球 洋基球迷竟試圖搶球
比賽來到一局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres面對到道奇先發投手Ben Casparius，他則是敲出右外野方向界外飛球，只見Mookie Betts一路跑至界外區靠近牆邊才將這顆球接殺，而坐在觀眾席上的2名男性球迷，看見Betts接殺後竟試圖將他手套內的球搶走，甚至與Betts發生一點拉扯，就連球賽相關維安人員見狀後，也隨即到事發現場阻止可能發生的衝突。
這樣的畫面也迅速在網路上掀起熱議，許多網友紛紛留言寫下：「作為洋基球迷，這2名球迷需要被逮捕，並終身禁止進入球場」、「這種行為真的太惡劣了」、「如果Betts因此受傷怎麼辦」、「洋基球迷正在害自己支持的球隊」、「這樣的畫面真令人感到難以置信」。
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系列賽賽前以3：0絕對領先的洛杉磯道奇，本場比賽首局明星強打Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，隨後Freddie Freeman一棒再度敲出全壘打，也護送Betts獲得本壘得分，道奇首局打完就取得2：0領先。
1局下Betts接殺牆邊飛球 洋基球迷竟試圖搶球
比賽來到一局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres面對到道奇先發投手Ben Casparius，他則是敲出右外野方向界外飛球，只見Mookie Betts一路跑至界外區靠近牆邊才將這顆球接殺，而坐在觀眾席上的2名男性球迷，看見Betts接殺後竟試圖將他手套內的球搶走，甚至與Betts發生一點拉扯，就連球賽相關維安人員見狀後，也隨即到事發現場阻止可能發生的衝突。
這樣的畫面也迅速在網路上掀起熱議，許多網友紛紛留言寫下：「作為洋基球迷，這2名球迷需要被逮捕，並終身禁止進入球場」、「這種行為真的太惡劣了」、「如果Betts因此受傷怎麼辦」、「洋基球迷正在害自己支持的球隊」、「這樣的畫面真令人感到難以置信」。