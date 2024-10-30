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▲40歲的李正皓曾是國民黨青年團執行長，後轉親綠成三立政論節目主持人。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲馬郁雯堅稱柯文哲收了1500萬元，並說消息來自檢調，後來接受北檢調查又改口。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

《三立新聞》記者馬郁雯日前獨家揭露柯文哲案的神祕帳冊，稱經營檢調路線7年獲得情資，表示柯文哲帳冊上「1500小沈」就是1500萬沈慶京，斬釘截鐵的發言遭前國民黨立委蔡正元暗指靠陪睡經營媒體路線，馬郁雯憤而提告。當時名嘴李正皓就多次出面維護馬郁雯，更協助她走法律程序，而兩人之間的感情，疑似早就不是同事關係那麼簡單，馬郁雯被拍到多次在李正皓住處過夜，單身的兩人其實早就擦出愛火。名嘴李正皓是三立政論節目《新台派上線》主持人，同時也固定代班主持《鄭知道了》，和馬郁雯在同一棟大樓上班。據《CTWANT》報導，兩人為了探討政治新聞內幕，彼此間也有群組聯繫，私下互動更為頻繁，馬郁雯被拍到一週幾乎有2-3天都在李正皓的住處過夜，33歲的馬郁雯和大7歲的李正皓戀情就此曝光。據了解兩人都是未婚，談戀愛很正常，但他們疑似不想引人注意，一直都未公開承認過戀情，出入也都保持一定距離避嫌。而馬郁雯先前因柯文哲案引起不少爭議，當時她更被北檢傳喚，要求說明獨家新聞的來源，馬郁雯當庭改口稱消息不是來自檢調體系，是公家機關以外的人，打臉自己之前的說法，一度遭受不少罵聲。蔡正元更在節目上暗諷馬郁雯靠陪睡換消息，當時馬郁雯就憤怒提告，還在臉書發文表示：「第一時間非常感謝李正皓提供律師協助，也謝謝公司支持我以法律行動捍衛自身權益，我態度很清楚，為了捍衛個人名譽清白與採訪聲譽，我會提告到底！」針對戀情被曝光一事，李正皓、馬郁雯也回應，此事屬於私人領域，不方便回答。