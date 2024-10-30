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川普日前受訪時提到，台灣偷走美國半導體產業，更揚言要台灣政府付出「保護費」，此言論引發爭議。前立委郭正亮指出，「事實上有人在說保護費根本不是軍購，小看川普了，我們買到現在的軍購大概258億美金，川普講的保護費就是台積電，要趕快蓋廠」。郭正亮29日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，他認為現任美國總統拜登講的話不一定算數，而至少川普是很明確的，若川普當選，上任第一年會跟中國有滿多衝突的，「這叫累積談判的能量，2026就開始交易了，賴清德恐怕皮要繃緊一點」。郭正亮指出，只要川普當選，美中就會嚴格看管總統賴清德，川普不會允許他亂動，而賴清德也不敢惹這種事，「川普出手是很重的」。郭正亮也說，「事實上有人在說保護費根本不是軍購，小看川普了，我們買到現在的軍購大概258億美金，川普講的保護費就是台積電，要趕快蓋廠」。郭正亮也分析，此次美國總統大選，賀錦麗想要扭轉局勢非常困難，因為通常民主黨民調至少要贏2.5%以上，「因為加州人口太多，總民調民主黨是一定贏的，歷來都這樣，希拉蕊就贏2％還是輸，賀錦麗有一些關鍵州看起來都非常麻煩，我看不出有解方，這到選舉才見真章」。