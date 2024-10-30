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美國股市昨（29）日漲多跌少，由科技股領漲，費半指數大漲逾2%，激勵台北股市今（30）日開盤上漲58.54點、來到22985.13點，挑戰站回23000點關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.25點、來到264.62點，終止日K連4黑。今日開盤量大強勢個股：鴻準、新唐、美隆電、東友、金寶；開盤量大弱勢個股：群創、欣興、威盛、佳和、聯鈞、光菱。權值股多數走高，台積電開盤上漲5元、來到1045元；鴻海開盤上漲1元、來到210.5元；聯發科開盤下跌10元、來到1290元。美國股市昨日漲多跌少，傳OpenAI攜手博通與台積電合作打造AI推論晶片，推動科技股表現強勁，唯獨道瓊指數收黑、下跌154.52點或0.36%，收42233.05點，那斯達克指數上漲145.56點或0.78%，收18712.75點，標普500指數上漲9.4點或0.16%，收5832.92點，費半指數上漲120.51點或2.31%，收5332.17點。科技五大天王全揚。Meta上漲2.62%，蘋果上漲0.12%，Alphabet上漲1.78%，微軟上漲1.26%，亞馬遜上漲1.30%。半導體股普遍收高，高通上漲2.19%，應用材料上漲2.58%，德儀上漲2.68%，AMD上漲3.96%，輝達上漲0.52%，美光上漲1.68%。台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.16%，日月光ADR上漲0.20%，聯電ADR下跌0.13%，中華電信ADR上漲0.03%。