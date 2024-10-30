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輝達執行長黃仁勳先前表示願意回台灣投資，但條件是要100億度綠電。民眾黨立委張啓楷針對此議題質詢經濟部長郭智輝，郭智輝聽完後秒回答「我們可以給他」，讓張啟楷當場頓住，指出綠電發展多年，不過200億度，郭智輝竟這樣保證？郭智輝則說，「以前不是我做部長，不能拿來比」，且黃仁勳不會現在就要100億度綠電。對此，作家「漂浪島嶼」指出，其實100億度綠電其實不難，「目前光電一公頃農地，一年發電量約100萬度，需求100億度綠電，只要再開發1萬公頃農地即可。」漂浪島嶼29日在臉書發文表示，企業家要求100億度綠電，經濟部長掛保證供應。「其實真的不難！目前光電一公頃農地，一年發電量約100萬度，需求100億度綠電，只要再開發1萬公頃農地即可。」漂浪島嶼說，台灣農地號稱77萬公頃，只是取用77分之一使用，絕不會破壞生態，影響糧食供給，並且老農多不願耕作，希望農地開發，1萬公頃農地轉作發電，正好滿足願望各取所需。他也指出，「其實不用到菲律賓跨海發電，台灣農地開發即可；經濟部一句話，農業部不吭聲。」