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進入到十月的Freddie Freeman真的太恐怖了！2024年世界大賽G4，在洛杉磯道奇隊客場出戰紐約洋基的賽事中，他於，球迷感嘆他神奇的表現稱他是：「被棒球之神偏愛的男人！」此役1局上洋基先發投手Luis Gil連續失投被掌握，先被Mookie Betts敲出長打，之後面對近況火燙的Freeman，一顆失投球被掌握，掃出牆外。Freeman個人系列賽連4場開轟。在社群網站X上，Freeman立刻成為熱搜，在本次世界大賽的首戰他敲出再見滿貫砲，系列賽第2和第3戰也連續開轟，個人狀態相當火燙，許多人驚嘆於他的表現，有球迷直呼：「他已經是（世界大賽）MVP 了。」Freeman本季例行賽結束前扭傷了右腳踝，傷勢仍沒有完全恢復，這讓他在國聯分區系列賽時常常一跛一跛地走上打擊區。不過隨著傷情好轉，他在的打擊狀況也跟著他提升，在世界大賽寫下屬於自己的紀錄，個人實力和機運兼具，也有人稱他是「被棒球之神偏愛的男人！」