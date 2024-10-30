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北檢偵辦超思進口雞蛋案，日前約談約談農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季3人，3人都無保請回。不過外界質疑，為何柯文哲案的關係人「橘子」、貼身帳房許芷瑜滯留日本被通緝，但超思雞蛋案負責人秦語喬女兒吳諭非卻不用通緝？對此，資深媒體人黃揚明認為，現在最可怕的是假裝要查，但其實是在幫超思案關係人脫罪、掩蓋，這會威脅到國家民主的基石。黃揚明29日在《大新聞大爆卦》節目質疑，橘子曝光到現在還不到一個月，而超思的案子9月24日開始啟動，至今已超過一個月，但為什麼不通緝同樣也在日本、超思案的吳諭非？讓黃揚明直呼，這就是雙標。黃揚明表示，當今天司法通通變成執政者的打手、他們的工具的時候，國家及民主的基石就受到了威脅，「這才是現在最可怕的地方！」黃揚明指出，現在檢方好像明著要查超思案，但其實沒有，反而是在幫他們「脫罪」，要把這件事蓋住，最可怕的就是「假裝要查」，實際上是要幫他們洗白。