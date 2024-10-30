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今年第21號颱風「康芮（國際命名：KONG-REY）」來勢洶洶，中央氣象署已於30日清晨發布陸上颱風警報，海上警報也持續發布中，預估周四、周五影響台灣最明顯。日本氣象廳預測路徑顯示，康芮颱風很可能成為「穿心颱」，將在31日從花東地區登陸，並於1日凌晨前從台灣西部出海。不過沖繩先島群島已經感受到康芮颱風的威力，氣象廳更警告要嚴防「警報級」暴潮。日本氣象廳數據顯示，目前康芮颱風位於菲律賓東部海域，中心位在北緯18.5度、東經125.05度，並以時速15公里的速度朝西北西方向前進，中心氣壓為930百帕，中心附近最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速達每秒70公尺。康芮颱風在29日晚間升級為強烈颱風（日本定義風速達每秒44至54公尺），目前仍持續增強。日本氣象廳預測路徑顯示，康芮颱風預計在31日從花東地區登陸台灣，並在11月1日時從台灣西部出海後轉向，沿著台灣海峽朝東北方向前進，並在11月2日時轉為溫帶低氣壓。沖繩縣與那國町29日時就已經刮起最大瞬間風速每秒19.8公尺的強風。沖繩部分地區將於今（30）日出現大浪，先島群島在中午過後，海面將會出現大浪，風勢也會逐步增強，部分地區可能出現非常強勁的風勢。由於大潮與颱風接近雙雙影響，預計潮水將會上漲，可能會出現「警報級」暴潮的風險。此外，先島群島周邊會間歇性降雨，傍晚過後局部地區可能會有雷陣雨伴隨強降雨的情況。到了31日，雨勢與風力將進一步增強，先島群島將會出現惡劣天氣，海面可能會有猛烈大浪。氣象廳指出，儘管康芮颱風將在11月2日轉為溫帶低氣壓，仍會帶來大量溫暖潮濕的空氣而形成雨雲。在「文化日」三連休的首日（2日），沖繩天氣將逐漸好轉，但從九州至東北地區一帶將普遍將，部分地區雨勢會增強，甚至可能出現季節性的強降雨，也需要嚴防大雨和土石流情況。