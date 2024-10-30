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▲近24小時內降雨趨勢，週四全台要嚴防強風豪雨。（圖／翻攝氣象署官網）

▲強颱康芮預計明天登陸，今晚起風雨就會明顯有感。（圖／翻攝氣象署官網）

（中央氣象署10/30 8:30更新）康芮颱風（國際命名：KONG-REY）稍早已經轉為「強烈颱風」，今晨5:30已經發布陸上颱風警報，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，將對花蓮、臺東、屏東及恆春半島構成威脅。中央氣象署預報員表示，預計颱風觸陸時颱風暴風半徑會達到300公里，風雨影響的時間會從今晚上開始一直到周五白天，首波警戒地區包含花蓮、臺東、屏東、恆春半島應嚴加戒備，其中週四整個台灣都會籠罩在暴風圈裡。氣象署預測今開始受到颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮就會感受到明顯雨勢，預計颱風經過的週四、周五兩天，整個台灣風雨都會很有感，東半部迎風面甚至會雨下到發紫，會來到豪雨以上等級，預計11/2（六）颱風減弱遠離台灣。根據氣象署資料，康芮颱風以每小時20公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16 級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於 17級風以上，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑100公里。依據最新路徑潛勢圖顯示，颱風向西北進行，接近臺灣東南方外海，10/31至11 /1會通過臺灣。康芮颱風目前颱風暴風半徑300公里，已經轉為強烈颱風。預計10/31清晨觸陸，警戒範圍會增加到全台。颱風中心位置預計會在10/31中午到傍晚從花蓮以南登陸。康芮轉成強颱，結構增強且暴風範圍擴大，影響降雨時間有提早且雨勢加劇，影響時間會提早從週三晚間到宜蘭、花蓮降雨快速上升到豪雨等級，週四全台降雨廣泛，東部需要留意「豪雨以上」等級，週五白天視颱風減弱速度，若颱風散的不快，中南部會出現大雨等級的降雨。11/2（六）颱風減弱遠離，天氣會恢復正常的東北季風型態。❗10/30（三）：白天颱風接近，颱風接近後受颱風外圍環流影響，北部、東部降雨增加，台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，沿海風浪增強伴隨著長浪出現，沿海有4~5米，東南有6~8米。❗10/30晚（三）間颱風接近：受到颱風影響，北部、東部雨勢更為明顯，沿海風浪增強伴隨長浪出現，各沿海有5~6米，東南有7~10米，中心附近12米。❗10/31（四）颱風登陸：颱風影響最為劇烈的時間，暴風圈開始籠罩各地，全台都需要嚴防強風豪雨，颱風中心可能會從花蓮以南登陸，北部、東部風強雨大，東半部達「豪雨以上」，西半部轉多雨。❗11/1（五）清晨颱風翻過中央山脈：北部、東部雨勢依舊很大，中南部轉迎風面，需要留意短延時強降雨。