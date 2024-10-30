我是廣告 請繼續往下閱讀

台北大巨蛋12月將舉辦周杰倫演唱會，但是大巨蛋逢雨必漏，台北市長蔣萬安要求遠雄在10月底前完成所有漏水改善和工程，若沒有完成改善，依約、依規定11月起每天會開罰10萬元。台北市議員陳怡君今（30）日指出，大巨蛋改善期限將至，漏水、壁癌、電梯低鳴異音，而且顯示器面板出現簡體字，呼籲蔣萬安不要老是想當爛好人，應勇於要求、監督大巨蛋才是一位盡責的市長。陳怡君指出，蔣萬安於26日下最後通牒，表示已經要求體育局要遠雄落實當初承諾，如果31日以後還有漏水情況，那將會每一天都開出10萬罰單。陳怡君提醒蔣萬安，這二天她再次勘察大巨蛋，不但發現漏水沒有改善，卻又發現大片牆壁壁癌嚴重，連停車場都有漏水之外，就連之前她提出的手扶電梯低鳴異音也一如往常，更讓人感到不可思議的是，手扶電梯顯示器面板竟然出現「簡體字」>陳怡君還指出，與遠雄一起合作的電梯公司在網路上徵求維修員啟事竟光明正大徵求「無經驗」的保養維修工程師，甚至在該徵人啟事表明「可幫忙輔導考證照」，她怒批遠雄跟電梯公司把大巨蛋工程當白老鼠實驗，大巨蛋不是給維修人員練習考證照的地方，呼籲蔣萬安不要老是想當爛好人，應勇於要求、監督大巨蛋才是一位盡責的市長。陳怡君也秀出一張市民7月21日搭大巨蛋手扶梯的照片，民眾表示該該手扶梯許可證有效日期早就過期了，痛批市府跟遠雄根本不重視公安。對於怎樣修都修不好的手扶電梯，陳怡君GOOGLE該電梯公司發現遠雄於大巨蛋使用的電梯公司評價十分踩雷，使用者的留言不外乎「維修永遠都不會好，永遠都有異音和不定期的故障，光維護就要榨乾你的管理費」、「同一台電梯連續故障，維修人員完全無法解決問題，看到有建案用該電梯公司，千萬不要買」、「社區電梯修了N次修不好，異音、關人、上下震動、面板樓層亂跳，顯示不存在的樓層，這些都還是小事，之前還曾坐到一半突然下墜好幾層樓」。陳怡君呼籲，舉例了這麼多的瑕疵，「難道蔣萬安還要繼續裝聾作啞嗎？還是裝睡的人永遠叫不醒？」明天是距離罰款的最後一天通牒，這些狀況都不是一天、二天可以修好的，該怎麼辦呢？財團罰錢事小，民眾安全才是大事。