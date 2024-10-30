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▲受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。（圖／翻攝自中央氣象署）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）升級強颱，中央氣象署一早發布陸上警報，同時發布大雨特報及陸上強風特報。氣象署指出，受到颱風外圍環流影響，今（30）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。另外，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。◼️影響時間：30日上午至01日晨◼️大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區◼️影響時間：30日上午至01日晨◼️影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣