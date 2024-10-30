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▲緬甸琥珀發現的古老螢火蟲祖先與恐龍同時期。（圖／翻攝自CNN）

科學家近期從99百萬年前的緬甸琥珀中發現了一種未知的遠古螢火蟲物種，證明螢火蟲曾和恐龍存在於同一時期，科學家將其命名為火閃蟲（Flammarionella hehaikuni）。根據《CNN》報導，研究團隊對此品種進行了詳細研究，並於2024年9月11日將研究結果發表在英國《皇家學會B期刊：生物科學》。研究的主要負責人，中國科學院南京地質古生物研究所的蔡晨陽教授指出，從緬甸琥珀中發現的這具化石展示了類似現代螢火蟲的腹部光器官，說明從中生代至今，螢火蟲的生物發光特性相對穩定。當前螢火蟲物種數量超過2000種，但能追溯到距今1億年前中生代的標本極為稀少。這使得此次火閃蟲的發現格外珍貴，也有助於重建螢火蟲的演化歷程。美國密歇根大學的螢火蟲系統分類學家凱勒博士表示，該化石是迄今為止第二例已知的白堊紀螢火蟲化石，這一發現對於理解螢火蟲的演化意義重大。此次新物種命名為致敬法國天文學家法瑪里翁（Camille Flammarion）以及業餘收藏家何海昆（Haikun He），後者曾捐贈多件琥珀標本供研究使用。