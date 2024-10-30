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▲李多慧（左）26日才出席走鐘獎，和Joeman（右）一起擔任頒獎人。（圖／走鐘獎YouTube）

▲李多慧（左）曾說自己的理想型是許光漢（右），喜歡笑起來親切的男生。（圖／李多慧、許光漢IG）

職棒味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧人氣超旺，經常往返台韓兩地工作，而李多慧近日就被拍到疑似同居身高200公分的男經紀人，兩人結束活動後返回位在新北市的同一棟大樓，直到隔天才又同時外出，被懷疑戀愛中。對此，李多慧台灣公關公司回應，該名高壯經紀人是負責李多慧影片拍攝的PD之一，由於租屋處都在同一棟大樓，為了照顧李多慧才會一起行動，否認戀情。李多慧來台活動後人氣水漲船高，IG有160萬粉絲追蹤，除了球場的應援活動外，李多慧也接了多個代言、主持工作，在台灣的時間變長，身邊出入也都有經紀人照顧。據《CTWANT》報導，李多慧台灣的住處在新北市某社區大樓，她經常和身高200公分的男經紀人在此處同進同出，甚至過夜，被懷疑兩人關係曖昧、疑似同居。對此，負責李多慧台灣活動的公關公司回應，該名男子是李多慧韓國經紀公司派來的PD（製作人）之一，也身兼李多慧的助理、經紀人，由於李多慧是韓國公司重點培養的對象，因此身邊有4個PD在照顧，大家都是工作夥伴，加上在台灣的租屋處在同一棟大樓，所以才會同進同出一起行動，否認兩人有戀情。去年10月李多慧也被拍到和這名高壯PD互餵芒果，舉止親密，但當時李多慧的台灣經紀人就多次否認，要大家不要多做聯想，李多慧聽到自己被和PD傳緋聞也說覺得很好笑。而該名PD據傳還是影像公司老闆，李多慧YouTube頻道不少影片都是出自他之手，也難怪品質毫不馬虎，每次出片都能被粉絲大大稱讚。李多慧之前也曾在節目中分享自己的理想型是男星許光漢，但她說自己並非外貌協會，而是喜歡笑起來很親切，長的單純的人。李多慧也曾在YouTube頻道列出自己找對象的3大要求，希望對方要會顧家、和她相處合得來，能接受她的個性；李多慧笑說以後想生5個以上的小孩，能讓女神動心的對象應該不簡單。