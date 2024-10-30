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金州勇士球星Stephen Curry在上一場比賽左腳踝扭傷，不過勇士教練團今（30）日的調度安排卻有些耐人尋味，根據ESPN報導，本季，也點評表示：「這是一個有趣的發展」。在Curry受傷的情況下，勇士今晚對陣鵜鶘的先發陣容受到矚目，球隊將派出誰先發，外界十分感興趣。但沒想到教練團決定將Jonathan Kuminga移到替補席上，此一調度讓人始料未及。ESPN在報導中寫道：「這是他（Kuminga）生涯第4季的一個有趣的發展，因為雙方尚未完成續約，球隊也曾討論過為他安排下一步的發展。」此前根據《ClutchPoints》報導，勇士和Kuminga陣營對於其合約價碼存在很大的分歧，勇士隊明白給予這種年輕球員大合約的風險，因此他們願意等待並看看2024-25賽季的表現。球團和庫明加的經紀人Aaron Turner在過去幾個月裡一直在進行討論，但談判從未取得實質進展。Curry在昨晚對洛杉磯快艇隊的比賽中，兩度腳踝內翻，提前退場休息。昨晚他在接受了核磁共振檢查後，結果顯示沒有結構性損傷，但確認左腓骨肌拉傷，可能要缺席數場比賽。除了Curry之外，另一名主力後衛De'Anthony Melton也因傷缺席比賽，Andrew Wiggins則是出戰成疑，季前熱身賽還為陣容「深度」感到自豪的勇士，突然之間可用之兵所剩不多。談到球隊下一戰的先發陣容時，Steve Kerr無奈感嘆：「我不知道我該用誰。」