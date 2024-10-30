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隨著年底逐漸到來，銀行也陸續公布明（2025）年信用卡優惠，也發現不少權益大縮水，已知星展銀行、玉山銀行及台新銀行就直接大砍回饋率，滙豐銀行及星展銀行也提高了哩程累積門檻 。根據星展銀行公布明年起eco永續卡國內外回饋從1.5%降至1.2%；飛行世界卡、飛行鈦金卡國內消費則從每18元、30元累積1點飛行積金，調整成每20元、35元才有1點；炫晶卡國內外交易回饋從1.2%、2.52%降為1%、2.5%；PChome Prime聯名卡海外交易從1.5%聯名紅利減為0.5%。玉山銀行則是明年起不論現金回饋、紅利回饋或聯名點數回饋都只計算至整數位，小數點以下無條件捨去。台新銀行「雙狗卡」也有權益改動，台新@GOGO卡原本完成指定任務，精選通路消費送3.8%台新Point，今年12月起回饋率降至最高3%，精選通路也刪除LINE Pay、全支付與全盈+PAY，剩下台新Pay與新增的街口支付。另外，台新FlyGo卡則不再提供高鐵、中油直營站、雄獅旅遊、易遊網、可樂旅遊等通路好康。此外，在哩程累積部分，台新銀行今年9月27日起已調整信用卡點數兌換亞洲萬里通里數兌換比例，信用卡點數10點兌換亞洲萬里通18哩後，滙豐銀也公告旅人卡中華航空、華信航空原本1旅遊積分可以兌換 1哩華夏哩程，明年起2旅遊積分才可以兌換 1哩華夏哩程，調整卡種包括旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡。星展銀行「現金積點」與「飛行積金」的兌換條件也從原本最低100點現金積點就可折抵消費，改成300點才行；「飛行積金」兌換華航、長榮航與亞洲萬里通哩程的最低門檻3000哩變6000哩；極耀無限卡、everyday威士御璽卡特定卡號卡片「活利積分」換哩程從3點1哩提高至5~9點1哩。