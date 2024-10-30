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▲Vicky老絲更是模仿Law Roach在紅毯上嘟嘴畫面，獲得網友一片讚賞。（圖／莫莉IG）

▲Vicky老絲（左）、潘若迪（右）高度還原Law Roach、席琳狄翁登葛萊美獎經典一幕。（圖／莫莉IG）

網紅莫莉經常在網路上分享美妝、穿搭小技巧，吸引了81萬粉絲追蹤，每年萬聖節也都會用心準備「變裝企劃」，成果一年比一年讓人瞠目結舌。這次她選擇復刻千黛亞（Zendaya）在Met Gala走紅毯的畫面，還邀請藝人潘若迪、網紅Vicky老絲扮演席琳迪翁以及設計師Law Roach，更砸重本將場景原汁原味重現。連Law Roach看完也轉發讚嘆：「有人萬聖節模仿我跟席琳狄翁！」莫莉28日在網路上分享一段影片，莫莉穿上與千黛亞幾乎一模一樣的服裝，與Vicky老絲一起還原當時紅毯畫面。她透露，訂裝的時候沒想到還原度那麼高，因此希望連妝容、背景都一比一重現，「今年目的很簡單，就是想帶給大家歡樂、想讓大家開心！」此外，莫莉也想到潘若迪經常被說長得像席琳狄翁，因此邀請他加入「變裝企劃」。影片中，潘若迪戴上金色假髮、穿上同款禮服站在相同的佈景中拍照，拍完後潘若迪還一臉不可置信地說：「哪一張是原版哪一張是我啊？」笑翻全場。影片曝光後吸引120萬的觀看數，網友更大力讚賞，「潘老師席琳狄翁傻傻分不清楚」、「真的一度分不出來誰是本尊」。影片更是在國外被瘋傳，連Law Roach看完也轉發讚嘆：「有人萬聖節模仿我跟席琳狄翁！」