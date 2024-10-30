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台北地檢署偵辦京華城弊案，民眾黨主席柯文哲因罪嫌重大被收押至今，而羈押即將期滿，北院將在明（31）日開延押庭。對此，律師黃帝穎拋出兩大法律理由，認為柯文哲理應延押，包含威京集團主席沈慶京行賄罪較輕都延押，柯文哲收賄罪重罪勢必延押、柯文哲帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝，柯勢必延押。台北地檢署偵上週聲請延押沈慶京，台北地院23日開庭後，昨裁定沈慶京繼續羈押禁見2個月，而柯文哲的延押庭將在明天審理。對此，律師黃帝穎拋出柯文哲應延押的兩大法律理由，第一，沈慶京行賄罪較輕都延押，柯文哲收賄罪重罪勢必延押。他說，柯文哲被羈押罪名是最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」，比沈慶京的行賄罪重很多，沒理由延押相對輕罪的行賄被告，不延押重罪的收賄被告。黃帝穎指出，正常情況下，法院裁定延長羈押，審酌均不認罪的被告罪責輕重，行賄罪的沈慶京裁定延押，則最重之罪「違背職務收賄罪」的柯文哲當然延押，否則輕重失衡。再來是，沈慶京沒有帳房潛逃都延押，柯文哲帳房橘子滯留日本遭通緝，柯勢必延押。黃帝穎說，柯文哲帳房橘子滯留日本遭通緝，檢廉掌握橘子曾多次陪同柯文哲密會沈慶京，沈慶京沒有帳房潛逃，都被裁定延押了，則有帳房潛逃的柯文哲，串證滅證風險極高，實務上，應認定柯文哲更有延長羈押必要。