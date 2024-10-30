我是廣告 請繼續往下閱讀

林口三井outlet預計於下月14日開幕並開始進行試營運，卻有居民因塞車情況嚴重抱怨連連，對此名嘴黃智賢表示，三井的賺錢模式實在讓人太羨慕，標到6.74公頃公有地50年BOT案，換算下來等於1坪土地含地租跟營運分潤，一年只要6465元，用極其廉價的方式使用50年賺錢，痛批憑什麼條件這麼優厚，卻連該蓋的停車場都不肯蓋足？8年後又要賺更多錢，可是停車場更糟糕，「這到底要誰負責？總不會是林口人吧？」黃智賢表示，2016年開幕的林口三井outlet，是全台灣第一個三井outlet，因為大賺錢，所以之後在其他縣市如台中跟台南，陸續開枝散葉，日企賺錢給予祝福，但是這種賺錢模式，也實在太讓人羨慕。而雖說是outlet，但其實就是shopping center或大型百貨公司，各種品牌精品，以及美食餐廳，地點又是在林口蛋黃區，就在機捷A9站旁。黃智賢說，一般百貨公司要自己買地蓋百貨大樓，土地成本是最沉重的負擔，而三井outlet卻完全不用買土地，2013年新北市把「林口中商36公有地」，用BOT 招標出去，這塊地高達驚人的6. 74公頃，三井標到這一大塊公有地的50年BOT案，包括50年的開發權利金、營運權利金跟土地租金，合計金額才65.9億元，平均1年只要付1. 318億元，就可以使用50年土地。黃智賢說明，且該BOT案是採取「最有利標」方式決標，也就是不以標金高低決勝負，其中開發權利金在得標時一次收取，而營運權利金跟土地租金則是採取逐年繳交方式，也就是只要分50年交65.9億元，就可以使用捷運站旁的6.74公頃土地，蓋百貨公司營運50年，「對三井來說實在巨優惠」。黃智賢解釋，6.74公頃等於20388.5坪，2萬坪土地1年總共只要給市政府1.318億元，等於1坪土地含地租跟營運分潤，1年只要6465元。三井得以用極其廉價的方式使用50年賺錢，這也就算了，但環境影響評估怎麼就沒有評估到交通呢？怎麼沒有規劃足夠多的停車位呢？黃智賢說，因為停車位跟賣場以及餐廳相比，賺得太少了。所以停車位顯然不足，可是當初市府難道沒有要求合理的停車位配置？2萬坪土地，請問蓋成商場，當初是規劃多少人流跟車流？在2016年開幕時，就已經禍害過一次林口交通，整個林口變成三井停車場，動彈不得，而輿論大譁下，最後居然是市政府用公有地，緊急闢建停車場才解決。如今時隔8年三井2期開幕，黃智賢說，又讓假日林口成為地獄，又要警察跟公共資源幫三井擦屁股。且這次停車位更是極度不足，進出口位置又設在奇葩處。在狹窄又短的小路，設停車場進出口，汽車一出來就遇到紅綠燈，這確保了三井，嚴重禍害林口交通。黃智賢說，車子排了很久的隊，最後發現停車場爆滿，於是就在林口到處找停車位，特別是整條文化二路，從早上堵到晚上，寸步難行，堵到懷疑人生。稱開發不是不好，但是確實整體科學評估了嗎？評估了直到事態嚴重，還故意甩鍋給是新北市處理嗎？黃智賢質疑，公共利益跟日商財團的利益，有合理分配嗎？憑什麼日商賺大錢，林口居民要變成它的停車場？因為是以開發跟繁榮地方之名？憑什麼可以65.9億元玩50年？憑什麼條件這麼優厚，卻連該蓋的停車場，都不肯蓋足？黃智賢說，2016年新北市府已經出來擦屁股了，8年後又要賺更多錢，可是停車場更糟糕，這到底要誰負責？總不會是林口人吧？最後黃智賢也表示，新北市跟三井的BOT合約，對三井難道沒有合理的規範跟罰則？三井2期的怪異停車場動線，又是怎麼批准的？還要繼續花公帑，解決日商的問題嗎？說是最有利標，那麼利在誰身上？「1坪土地1年給政府6465元，也給我捷運旁的公有地？我也要簽50年」。