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中央氣象署表示，康芮已於今天上午8時增強為強烈颱風，國人關心是否停班課。台中市長盧秀燕表示，康芮颱風走得很快，由於行政院長卓榮泰希望颱風假「判斷準確一點」，氣象署將在晚上9點增加一次風雨預測，因此預告，中市府可能會延後到晚間10點左右，再宣布隔天是否停班停課。台中市盧秀燕今（30）日上午視察交通，關於民眾關心是否停班課，她表示康芮颱風走得很快，和一直打轉的山陀兒不一樣，原預計是11月颱，現在看來明天萬聖節就會登陸。氣象署今早罕見的同時發布陸上和海上颱風警報，預計明天會從台灣的東南方在恆春、花蓮之間登陸，台灣將全部籠罩康芮的暴風圈中。至於會不會停班課，她表示會根據中央氣署提供的各縣市風雨資料做判斷，依規定是平均風力7級以上、最強陣風10級以上。她同時提醒，因卓揆希望「颱風假判斷準確一點」，過去氣象署於晚間7點提供地方政府風雨預報資料，各縣市政府多在8點宣布隔天是否停班課，但這次卓揆說晚上9點將增加一次風雨資料，因此可能延後，台中市會儘量趕在10點前宣布，可能有些民眾不習慣，因此先向大家預告，此外，各縣市間「也會連絡一下」。