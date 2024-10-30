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今年總統大選「藍白合」最終破局，不過2黨成功在立院藍白合，如今民眾黨主席柯文哲誘因京華城弊案遭羈押，2026年九合一選舉藍白是否還有合作的可能，外界都相當關注。對此，國民黨台北市議員李明賢認為，2縣市看起來有變數。李明賢28日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪，他坦言現今社會仍有部分人討厭藍綠，因此對柯文哲有期待，盼他能成為超越藍綠的政治人物，不過這次柯文哲捲入京華城案，原本支持柯文哲的年輕人是否會從此對政治失望，從台灣民基金會民調來看，民眾黨還有22%支持度，是穩住了，但接下來還得看北檢起訴書怎麼寫，會不會有一槍斃命的內容。被問到藍白之後還會不會繼續合作，李明賢指出有2縣市還有變數，一是新竹市，另一個是宜蘭縣；新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審遭判7年4月，遭到停職，不過新竹市目前還是民眾黨執政，職務由副市長邱臣遠暫時代理，宜蘭縣長林姿妙的官司則是在年底宣判。現階宜蘭縣藍營還沒有積極表態的人，新竹市則是有立委鄭正鈐。李明賢強調，國民黨中央對於民眾黨的立場是不批評，不會像民進黨往死裡打。