中颱康芮持續逼近，面對57年來首個可能登陸的秋颱，中央氣象署持續更新颱風路徑及影響範圍，並預測全台多處暴風圈高侵襲率，台水公司於昨（29）日16時召開緊急應變工作會議，隨時關注颱風動態嚴防災害，加強各項防颱整備措施，以確保供水穩定。
台水公司嚴陣以待，實施三大整備措施，在人力及物資方面均已整備完成，除備妥各類淨水藥品共1.6萬噸，並盤點整備發電機共509部，各單位每日可投入救災應變及操作人力共807人，同時各類搶修廠商待命共188家及可緊急動員搶修廠商人數達667人；淨水及監測設備部分，為因應颱風豪雨夾帶泥沙，汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的整備措施亦皆已完成，適時啟動各項應變機制。
另外在建工程整備作業，為預防風雨侵襲，完成土建工地26件、臨河工程9件、推進及潛盾工程22件及管線工程146件檢點與加固作業，因應氣候的挑戰。
台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。
台水公司嚴陣以待，實施三大整備措施，在人力及物資方面均已整備完成，除備妥各類淨水藥品共1.6萬噸，並盤點整備發電機共509部，各單位每日可投入救災應變及操作人力共807人，同時各類搶修廠商待命共188家及可緊急動員搶修廠商人數達667人；淨水及監測設備部分，為因應颱風豪雨夾帶泥沙，汙泥及沉澱池清淤、配水池維持高水位及相關監測設備的整備措施亦皆已完成，適時啟動各項應變機制。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台水提醒，颱風豪雨可能造成原水濁度過高，或因停電等突發緊急狀況影響供水，為避免颱風豪雨造成生活不便，呼籲民眾提早儲水防颱，若遇緊急停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭受污染。
若颱風豪雨期間如有影響正常供水，將於第一時間內公告周知，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入台水官方帳號訂閱停水通知，掌握即時訊息，如對於用水有任何問題，可撥打24小時免付費電話1910洽詢。