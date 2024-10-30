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台灣同志大遊行在26日舉行，民眾黨被網紅「四叉貓」諷刺只會蹭同志族群，民眾黨新北市議員陳世軒則點名民進黨立委范雲當天未出席。對此，范雲在臉書PO出照片反擊，「實在太幽默，我就站在副總統蕭美琴左邊，不曉得黨草是被什麼遮蔽了雙眼？」四叉貓近期批評民眾黨「蹭」同志遊行，民眾黨連3年「忘記報名」是試圖包牌，事後則還舉出立委黃珊珊、陳昭姿等人並未走完全程。面對四叉貓嘲諷，民眾黨副祕書長許甫和陳世軒日前在直播節目上說明，「參與比報名重要」，批評綠營在同志相關議題沒有拿出什麼具體作為；陳世軒更點名范雲，「你看那天除了蕭美琴，你有看到范雲嗎？」對此，范雲在臉書PO照片證明有去遊行，反諷說「聽說民眾黨有人造謠我同志遊行不見蹤影？」事實是，民眾黨被四叉貓發現每年都沒報名同志遊行，心虛地宣稱「參與比報名重要」。范雲直呼，實在太幽默，「我就站在美琴左邊，不曉得黨草是被什麼遮蔽了雙眼？」此外，四叉貓也在臉書說，眼殘的話她可以幫忙附圖，「范雲可是有走完全程，哪像你們民眾黨！」他直言，同志大遊行那天，他也沒看到陳世軒來現場，民眾黨只派了一個市議員出席記者會，那唯一的市議員在北市府門口開完記者會之後，直接轉身走回他的台北市議會辦公室，「也姓陳，我就不說是誰了」。