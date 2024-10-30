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台灣近年面臨缺工問題，立法院衛環委員會今（30）日「我國全時職位缺工概況」專案報告，勞動部長何佩珊報告，據勞動部調查，缺工數為6.6萬個。其中以製造業缺工2.1萬個最多，批發及零售業9000個次之；職缺方面，又以中階技術層次缺工最多。然而，據行政院主計總處8月所公布的「事業人力雇用狀況調查報告」5 月底工業及服務業職缺數 24.2 萬個，與勞動部所公布數字相差3.6倍。民眾黨立委陳昭姿指出，兩部會數字相差這麼多，勞動部是否美化數字？何佩珊解釋，這兩者對缺工定義不同，因為勞動部是以「職務空缺半年為缺工定義」。陳昭姿則表示，我國不能「一國兩制」，應該要跟主計總處討論。國民黨立委王育敏也提到，勞動部數據跟主計總處差這麼多，這樣外界要怎麼了解台灣缺工嚴重性，「政府統計數不能有兩個數據，讓民眾搞不清楚」，強調到底是24萬還是6萬，必須整合出一個版本。勞動部今年第4次人力需求調查，蒐集7月底工業及服務業全時工作職位，以「職缺空缺6個月以上」為缺工定義，調查缺工數計6.6萬個，工業部門缺工約為3.1萬個，占整體46.2%，服務業部門則約為3.6萬個，占53.8%。若以產業別分析，以製造業最多，占整體31.9%；批發及零售業9000，占13.6%次之，營建工程業7000；近期長期喊缺工的住宿及餐飲業則缺工約6300個、醫療保健及社會工作服務業6000個。至於缺工職缺以中階技術層次最多，其中技藝機械設備操作及組裝人員2.3萬個、服務及銷售工作人員1.1萬個與事務支援人員5000個。而較高階技術層次2.2萬個，其中包含技術員及助理專業人員1.2萬個、專業人員9000個；最低技術層次之基層技術工及勞力工5000個。何佩珊指出，缺工原因包括工作年齡人口逐年減少，從2015年1697萬人，至2023年1601萬人，平均年減 12 萬人；第2是待遇不符期望，以「待遇不符期望」 占比 62%最高，其次是「工作地點不理想」、「工作環境不良」。對於缺工出現不同數字，何佩珊則說明，勞動部數據應該更加精確，因為主計總處是詢問「職缺數」，也就是當下缺不缺，可能馬上就補上來，但勞動部拉長到半年，表示真的補不上。她更補充，勞動部做缺工調查就是避免誤判，如果按照主計總處24萬數字，「就會不斷要求我（勞動部）開放移工」，而勞動部認為開放移工必須要更審慎，才必須有更精確數字調查。