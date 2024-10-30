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▲大谷翔平和Judge的聯名商品也開始在該商店出售，在世界大賽期間也繼續熱賣，這是洋基隊史首次在WS上出售與對方球員相關的聯名商品。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基世界大賽背水一戰，目前處於系列賽0：3絕對落後，今（30）日G4必須要取勝才能延長系列賽。但弔詭的是球隊官方商店居然有販售大谷翔平的相關商品。這讓美國媒體《Yanks Go Yard》痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為！」洋基體育場的球隊商店在世界大賽有出售與洋基隊明星外野手Aaron Judge的合作商品、T恤、別針徽章和搖頭娃娃，都相當受到歡迎。從美國時間6月7日開始，大谷翔平和Judge的聯名商品也開始在該商店出售，在世界大賽期間也繼續熱賣，這是洋基隊史首次在WS上出售與對方球員相關的聯名商品。美國媒體《體育商業雜誌》在採訪官方商店負責人時，對方如此回應： 「6月份道奇隊造訪洋基體育場時，大谷的商品在兩小時內就賣光了。因此，我們將世界大賽的大谷商品訂單增加了一倍。」打出54支全壘打的大谷翔平和打出58支全壘打的Judge之間的對決，成為這次世界大賽最熱門的話題，也帶動產品熱銷。但在世界大賽期間，於自家商店中出售對方球員的球衣是很弔詭的事，此舉也引起質疑，美國媒體《Yanks Go Yard》就痛批：「洋基隊在世界大賽第3場比賽中出售大谷翔平的球衣很有象徵性意義，讓人感到非常尷尬，洋基隊真的要做這種在自家商店出售大谷翔平道奇隊球衣的恥辱行為嗎？」「道奇隊會對Aaron Judge做同樣的事情？他們會賣多少錢？有多少道奇球迷會不穿自家球衣來看球？就為了400美元的利潤值得嗎？」該媒體相當不滿地認為洋基球團以商業利益至上做的決定，「在世界大賽期間賣道奇隊的球衣，這是洋基隊史最差勁的行為，Hal Steinbrenner（洋基老闆）為了一點點利益而犧牲了球隊的榮譽，這就是如今洋基隊的現況。」自去年以來，大谷的球衣銷售量連續兩年位居MLB第一。在「50轟50盜」偉業的帶動下，在下個賽季，當他以投手身份回歸時，可能會賣得比本賽季更好。