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康芮颱風增至強颱！新北市政府考量上游水庫高水位情形及降雨不確定性，高灘地停車場今（30）日中午12時起，進行車輛只出不進管制，水門及越堤道路將於晚間21時執行只出不進，直到22時完成封閉。中央氣象署今（30）日清晨5時30分發布康芮颱風的陸上警報，首波陸上警戒區域包括台東縣及恆春半島，預期今晚暴風圈就有機會接觸到台灣陸地，全台降雨越晚越顯著。氣象署指出，今天白天開始受到康芮颱風外圍環流影響，北部、宜蘭、花蓮及台東將陸續出現大雨，入夜之後到明天週四（31）日清晨雨勢將逐漸加大，尤其明天一整天康芮颱風籠罩全台，將會是影響最劇烈的時刻，整個北部、東半部地區暴雨下到「發紫又反白」，其他地區也有大雨或豪雨。新北市府表示，因應康芮颱風來襲，考量上游水庫高水位情形及降雨不確定性，避免發生緊急洩洪，造成河川水位高漲，致河防安全疑慮。新北市高灘地停車場將於30日中午12時起進行車輛只出不進管制，轄內各橫移門（俗稱水門）及越堤道路將於本日21時執行只出不進，於本日22時完成封閉。