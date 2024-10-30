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颱風「康芮」逐漸逼近，為了讓各縣市宣布停班課與否有更精確的依據，氣象署增加晚上9點預報時段。對於明天是否放颱風假？台北市長蔣萬安今（30）日表示，原則上仍會晚間8點宣布，因為如果太晚宣布的話，可能會造成市民困擾。蔣萬安今日上午主持颱風整備會議，會後接受聯訪。媒體問氣象署此次新增晚上9點一報，會不會覺得中央卸責、把壓力丟給地方？蔣萬安回應，台北市跟鄰近4縣市，基北北桃原則上都是晚上8點公布，主要是如果太晚的話，可能會造成市民困擾，所以原則上定在晚上8點跟市民宣布是否停班課，而且晚上7點氣象署也會提供颱風預測數據跟路徑供判斷。至於稍早氣象團隊預估，明日「風大於雨」，是否有沒有機會放假？蔣萬安提及，都會持續關注，傍晚氣象署會持續給各項預測數據，北市府會密切掌握颱風路徑；稍早到EOC開會時，氣象團隊預測今天傍晚就會進入陸警範圍，台北市晚上11時在暴風半徑範圍內，隨時會有變化，越接近傍晚期間，屆時會用最新預測數據做判斷。媒體追問，今天是不是晚上8點宣布明天是否停班停課？蔣萬安說，原則上都還是晚上8點跟市民報告。