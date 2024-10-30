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▲展瑞（中）承認有上過心靈課程，更說是自己主動想去學習的。（圖／展榮展瑞 K.R. Bros YouTube）

▲展瑞（左）說自己沒有被洗腦的感覺，但不否認有些人可能會有不好的感受。（圖／展榮展瑞 K.R. Bros YouTube）

▲展瑞說家寧本來講話就有點結巴，他看到影片也有大笑，還問家寧需不需要幫忙校正影片。（圖／秘月期POPOO YouTube）

網紅家寧被爆上過心靈課程，更遭諷整個人狀態都變了，像是加入邪教一樣。對此，雙胞胎兄弟展榮展瑞的弟弟展瑞今（30）日也在頻道上傳最新影片，認了也有上過3階段的課程。展瑞也說看到家寧的爭議，他私下有打電話關心家寧，家寧談吐很正常，沒有「被控制」，他也幫家寧說話，表示或許很多粉絲認為家寧變了，是「大家也想控制她」。近日不少網友挖出家寧、展瑞、董仔等網紅一起上心靈課程的合照，展瑞也大方拍影片承認，自己確實上過3階段的課，九型人格、POV、人類圖都學過。展瑞分享一開始去上課的動機，除了因為是創作者想多學一點東西外，他說當時遇到疫情自己也覺得生活很迷茫，加上他平常就愛看冰山理論、阿德勒心理學等書籍，才找到朋友接觸了心靈課程。被問到去上課有沒有「被洗腦」的感覺，展瑞說自己沒有這種感受，但他不否認可能有些人遇到不好的單位或助教，會有不舒服的感受出現，但至少他自己上的地方是沒有的，也沒有所謂要吃藥、服從什麼要求。至於上完課是否會變得非常正能量？展瑞和董仔都說剛開始確實會這樣，上完課後多了很多自信也更願意表達情感，是他認為的正向改變。展瑞也說自己看到家寧發布新影片後不停被攻擊，他有私下打電話關心家寧，「她跟我講話很正常」，很多人覺得家寧狀態變詭異了，展瑞認為如果反過來想，大家是不是也想控制家寧，「你們也想要把她還沒有講出來的東西，去讓大家這樣想的時候，我們是不是也在控制所有人的思維？」展瑞說自己因為第一間經紀公司的關係認識家寧，當時的她還沒有走紅，講話支支吾吾、眼神很容易飄移，他還曾對家寧開玩笑說「妳是不是喜歡我」才這樣講話，但後來長時間相處才發現，家寧私下講話就是這樣子，可能之前跟Andy一起拍片都是兩個人一問一答有互動，加上剪接才沒那麼奇怪。展瑞說自己一開始看到家寧上的新影片也是忍不住大笑，「當這些空拍沒有被填滿的時候，她就有個尬的feel，所以我當下跟家寧講說，家寧，我來幫妳校正影片」，展瑞認為家寧願意跨出這一步去自己剪片拍片，或許也是想得到更多專業的建議，告訴她怎麼做會比較好，才是她需要的。