財政部抽獎遭質疑內定爭議延燒！財政部今年從6月開始至9月底舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，鼓勵民眾使用雲端發票集點換抽獎機會，結果卻爆出有「4名幸運兒」直接帶走8項大獎的事件發生，讓民眾認為不可思議，財政部也發出聲明仍在查證當中。事件都還未落幕，有網友就又發現另一檔名為「税務突擊隊」的抽獎活動，中獎人不只一大堆同姓名，連Email都大同小異，二度被懷疑有內定的嫌疑。
財政部雲端發票抽獎太神奇！4民眾幸運爆棚抱走8大獎
日前財政部公布「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎結果，結果被網友發現從第一期至第三期，有4位幸運兒重複出現，帶走8樣價值相當高的獎項，包括陳O祥的民眾先在第一期中了iPhone 15 Pro，隨後又在第三期又中走另一支iPhone 15 Pro；高O君則是在第二期、第三期連兩度帶走12.9吋的iPad Pro。
除此之外還有吳O玹、梁O邦兩人，也一共帶走名牌吸塵器、名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等高價獎項，讓許多民眾感到非常傻眼表示：「這不是內定不然是什麼？」灌爆財政部臉書。財政部也在深夜發出聲明表示，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎程序、經過律師當場驗證，沒有問題才抽獎，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題。
雲端發票抽獎疑雲未解開！網友再抓包別活動也有內定嫌疑
除了「雲端種樹趣，e起集點樹」有問題之外，也有網友抓到財政部前一陣子舉辦的「稅務突擊隊網路活動」中獎名單也有貓膩，像是在社會組統一超商200元禮券名單裡面，不斷出現「彭O玲」以及「陳X文」的名字，且尷尬的是，幾乎整排的中獎人當中，許多人即便姓名不相同，但Email卻幾乎都是差不多的開頭。
像是有幾位中獎者的Email帳號分別是「vict.o.rpe***x50」、「vic.tor.pe***x10」、「victorp.e.***x40」、「victorpeng***7.0」、「victor.pe***x00」、「victorpeng***3.0」，讓不少網友感到非常傻眼表示「這個就玄了吧？不同姓名但Email都一樣？公司行號都不可能這樣」、「你不說我看中獎名單，以為全世界彭姓家族都來抽這個獎了」、「真的離譜到不行...整個中獎名單都是姓彭的就算了，還都叫彭O玲，自己都不覺得很扯嗎？」
財政部承諾已請國稅局詳查！預計幾天後會有結果
對於抽獎活動被質疑有造假風波，財政部次長李慶華今（30）日也表示，財政部一向秉持程序原則舉辦所有活動，抽獎活動絕對是公開透明，無任何內定或造假情況，並已要求台北國稅局詳細查證相關情事。
至於國稅局本來一開始說合乎規定，現在變成要全面清查，李慶華則回應，民眾的質疑，財政部確實也有疑慮，「為什麼會有同樣的人，重複抽到大獎」，這件事情確實有待進一步釐清，有必須查證清楚，預計這幾天就會有結果。
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日前財政部公布「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎結果，結果被網友發現從第一期至第三期，有4位幸運兒重複出現，帶走8樣價值相當高的獎項，包括陳O祥的民眾先在第一期中了iPhone 15 Pro，隨後又在第三期又中走另一支iPhone 15 Pro；高O君則是在第二期、第三期連兩度帶走12.9吋的iPad Pro。
除此之外還有吳O玹、梁O邦兩人，也一共帶走名牌吸塵器、名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等高價獎項，讓許多民眾感到非常傻眼表示：「這不是內定不然是什麼？」灌爆財政部臉書。財政部也在深夜發出聲明表示，每次抽獎時都有經過律師驗證，把符合資格的名單匯入電腦，透過公開抽獎程序、經過律師當場驗證，沒有問題才抽獎，財政部已請主辦單位台北國稅局詳細查證，抽獎系統或中獎人員是否有問題。
雲端發票抽獎疑雲未解開！網友再抓包別活動也有內定嫌疑
除了「雲端種樹趣，e起集點樹」有問題之外，也有網友抓到財政部前一陣子舉辦的「稅務突擊隊網路活動」中獎名單也有貓膩，像是在社會組統一超商200元禮券名單裡面，不斷出現「彭O玲」以及「陳X文」的名字，且尷尬的是，幾乎整排的中獎人當中，許多人即便姓名不相同，但Email卻幾乎都是差不多的開頭。
像是有幾位中獎者的Email帳號分別是「vict.o.rpe***x50」、「vic.tor.pe***x10」、「victorp.e.***x40」、「victorpeng***7.0」、「victor.pe***x00」、「victorpeng***3.0」，讓不少網友感到非常傻眼表示「這個就玄了吧？不同姓名但Email都一樣？公司行號都不可能這樣」、「你不說我看中獎名單，以為全世界彭姓家族都來抽這個獎了」、「真的離譜到不行...整個中獎名單都是姓彭的就算了，還都叫彭O玲，自己都不覺得很扯嗎？」
財政部承諾已請國稅局詳查！預計幾天後會有結果
對於抽獎活動被質疑有造假風波，財政部次長李慶華今（30）日也表示，財政部一向秉持程序原則舉辦所有活動，抽獎活動絕對是公開透明，無任何內定或造假情況，並已要求台北國稅局詳細查證相關情事。
至於國稅局本來一開始說合乎規定，現在變成要全面清查，李慶華則回應，民眾的質疑，財政部確實也有疑慮，「為什麼會有同樣的人，重複抽到大獎」，這件事情確實有待進一步釐清，有必須查證清楚，預計這幾天就會有結果。