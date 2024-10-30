泰國美食非常多，也讓台灣人十分喜愛。台灣人愛當湯喝的「冬陰功」，泰國人其實會拌飯吃，讓兩國人民對於不同的飲食文化都感到驚訝。
臉書粉絲專頁「食貨誌fb辦事處」在臉書分享，站長過去在泰國學習泰語時，經由老師得知許多台灣人的飲食習慣，在泰國人眼中簡直不可思議。其中冬蔭功這道台灣人最愛的酸辣蝦湯，原來並非拿來單喝的湯品，而是用來澆在白飯上拌食。
站長指出，冬陰功之所以這麼酸和濃，都是因為方便拌飯吃，他說：「台灣人在泰國喝冬蔭功，旁人會懷疑你是不是瘋了。」
除此之外，台灣人每餐總愛大魚大肉地點滿整桌，在當地人眼中堪稱「超級豐盛」。泰國人的正餐通常十分簡單，不是一菜搭配白飯，就是乾脆吃一碗炒飯或湯麵，像是打拋豬肉飯或牛肉炒芥藍飯就能解決一餐，因此看到台灣人每餐都大吃特吃，泰國人會覺得十分新奇。
冬陰功湯是泰國菜裡的最經典必吃的一道料理，它以其獨特的酸辣味以及香料味而聞名，十分美味可口。冬陰功湯有很高的營養價值，其含有豐富的蛋白質、維生素A和錳，也是酸、銅和硒的良好來源，對身體非常有助益。
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站長指出，冬陰功之所以這麼酸和濃，都是因為方便拌飯吃，他說：「台灣人在泰國喝冬蔭功，旁人會懷疑你是不是瘋了。」
除此之外，台灣人每餐總愛大魚大肉地點滿整桌，在當地人眼中堪稱「超級豐盛」。泰國人的正餐通常十分簡單，不是一菜搭配白飯，就是乾脆吃一碗炒飯或湯麵，像是打拋豬肉飯或牛肉炒芥藍飯就能解決一餐，因此看到台灣人每餐都大吃特吃，泰國人會覺得十分新奇。
冬陰功湯是泰國菜裡的最經典必吃的一道料理，它以其獨特的酸辣味以及香料味而聞名，十分美味可口。冬陰功湯有很高的營養價值，其含有豐富的蛋白質、維生素A和錳，也是酸、銅和硒的良好來源，對身體非常有助益。