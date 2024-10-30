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康芮颱風已增強為強颱，林業保育署南投分署今（30）日宣布，所所轄合歡山、奧萬大森林遊樂區，將於10/31到11/1進行休園，後續將視颱風過後之影響程度適時恢復開園。中央氣象署今日上午5點半發布康芮颱風路上警報，推估11/1前將影響台灣最為顯著。受到颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部以及各地山區風雨逐漸明顯，可能有大雨或豪雨發生。為了顧及遊客安全，林業保育署南投分署所轄合歡山、奧萬大森林遊樂區，10/31到11/1間休園，後續將視颱風過後的影響程度，適時恢復開園。另能高越嶺國家步道西段及天池山莊，則是因為受到之前颱風及西南氣流強降雨影響，造成步道中斷情況，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放。林業保育署南投分署提醒，國人應隨時注意天候動態，颱風影響期間前後應避免進入山區及從事山域活動，避免危難發生。