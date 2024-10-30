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▲特斯拉開發的人形機器人Optimus。（圖／美聯社／達志影像）

科幻電影《機械公敵》中，講述著具有人工智慧（AI）的機器人被廣泛生產，沒想到後續卻反撲人類，衍生出危及人類存亡的事件。雖然目前AI對人類的威脅尚未被確認，不過電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，到了2040年，將至少有100億台人形機器人被生產出來，且人形機器人數量可能超越人類人口。綜合路透社、石英財經網（Quartz）等外媒報導，馬斯克在週二（29日）時以視訊方式參加於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的第八屆「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）會議上表示，到了2040年將至少會有100億台人形機器人被投入使用，「能做任何事情的機器人」的價格可能落在2萬至2.5萬美元之間。此外，馬斯克認為，到了2040年，人形機器人的數量可能會比人類還多。馬斯克表示，特斯拉機器人Optimus是特斯拉正在開發的人形機器人，可以使該公司的估值增加。「機器人計程車使特斯拉成為一家價值5兆美元的公司。我認為，Optimus可以讓特斯拉成為一家價值25兆美元的公司。」不過Quartz報導指出，特斯拉開發Optimus的歷史並不穩固。在本月稍早舉行的「We Robot」的發布會中，Optimus進行了一系列活動，包括分發禮品和飲料，以及與與會者猜拳、跳舞、還演唱了歌曲。但特斯拉後來證實，在活動中這些機器人是靠著遠端操作或遠端協助，才能做出令人印象深刻的舉動。這也讓特斯拉遭到質疑「誤導數百萬觀看直播的觀眾」。特斯拉並不是唯一一家開發人形機器人的公司。目前有十幾家公司正在研究類似的技術，包括Figure AI、Apptronik、豐田研究院和波士頓動力公司。